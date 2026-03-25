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TotalEnergies: Gobierno de Trump pagará a empresa francesa por abandonar proyectos de energía eólica

Gobierno de Trump pagará 1,000 millones a TotalEnergies para frenar proyectos eólicos marinos y redirigir inversión hacia petróleo y gas.

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Por:N+ Univision y AP
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El gobierno de Trump pagará 1.000 millones de dólares a una empresa francesa para que renuncie a dos arrendamientos federales de energía eólica marina en Estados Unidos, mientras el gobierno intensifica su campaña contra la energía renovable.

TotalEnergies aceptó lo que, en esencia, equivale a un reembolso de sus arrendamientos para proyectos frente a las costas de Carolina del Norte y Nueva York, e invertirá el dinero en proyectos de combustibles fósiles, anunció el Departamento del Interior el lunes.

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El gobierno de Trump ha intentado frenar la construcción de parques eólicos marinos, pero jueces federales revocaron esas órdenes. Grupos ambientalistas denunciaron el acuerdo con TotalEnergies como una vía alternativa para bloquear proyectos eólicos.

El presidente se ha volcado por completo a los combustibles fósiles, que, según sostiene, son la forma de reducir los costos para las familias, aumentar la confiabilidad y ayudar a Estados Unidos a mantener el liderazgo global en inteligencia artificial.

TotalEnergies ya había puesto en pausa sus dos proyectos después de que Trump fuera elegido.

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TotalEnergies se comprometió a no desarrollar nuevos proyectos de energía eólica marina en Estados Unidos. El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, señaló en un comunicado que la empresa renunció al desarrollo de eólica marina a cambio del reembolso de las tarifas, “considerando que el desarrollo de proyectos de energía eólica marina no es de interés para el país”.

Pouyanné indicó que los reembolsos financiarán la construcción de una planta de gas natural licuado en Texas y el desarrollo de sus actividades de petróleo y gas, y lo calificó como un “uso más eficiente del capital” en Estados Unidos.

Después de que realice esas inversiones, TotalEnergies será reembolsada, hasta el monto pagado en la compra de arrendamientos para eólica marina, según el Departamento del Interior.

“Celebramos el compromiso de TotalEnergies de desarrollar proyectos que produzcan energía confiable y asequible para reducir las facturas mensuales de los estadounidenses, al tiempo que proporcionan hoy —y en el futuro— una base de suministro eléctrico segura en Estados Unidos”, declaró en un comunicado el secretario del Interior, Doug Burgum.

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El gobierno de Biden buscó impulsar la eólica marina como una solución al cambio climático. Trump empezó a revertir las políticas energéticas de Estados Unidos en su primer día en el cargo con órdenes ejecutivas destinadas a impulsar el petróleo, el gas y el carbón. A nivel mundial, el mercado de la eólica marina está creciendo, con China a la cabeza del mundo en nuevas instalaciones.

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El gobierno de Trump detuvo la construcción de cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este pocos días antes de Navidad, citando preocupaciones de seguridad nacional. Desarrolladores y estados demandaron, y jueces federales permitieron que los cinco reanudaran la construcción, al concluir en esencia que el gobierno no demostró que el riesgo fuera tan inminente como para interrumpir la obra.

El lunes, uno de los parques eólicos señalados por el gobierno, Coastal Virginia Offshore Wind, comenzó a entregar energía a la red eléctrica para Virginia. El desarrollador, Dominion Energy, anunció el hito.

Grupos ambientalistas criticaron el acuerdo con TotalEnergies. El Natural Resources Defense Council sostuvo que es irresponsable detener proyectos diseñados para reducir los costos de la energía.

Ted Kelly, director de energía limpia del Environmental Defense Fund, manifestó que los acuerdos propuestos “son un uso escandaloso de dinero de los contribuyentes para impedir que los estadounidenses tengan energía limpia y asequible justo cuando más la necesitan”.

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TotalEnergies compró un arrendamiento para su proyecto Carolina Long Bay en 2022 por unos 133.000 dólares, proyectando generar allí más de 1 gigavatio, suficiente para abastecer a unas 300.000 viviendas. Compró el arrendamiento frente a Nueva York y Nueva Jersey, también en 2022, por 795.000 dólares. Esto se planificó como un proyecto más grande, con potencial para generar 3 gigavatios de energía limpia para abastecer a casi un millón de viviendas.

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