Noticias Tormenta invernal provoca cierre de escuelas: lista completa de distritos de EEUU sin clases el próximo lunes Se prevé que los efectos de la tormenta invernal se extiendan hasta la próxima semana, por lo que algunos distritos escolares ya han anunciado la suspensión de clases.

Video Guía de supervivencia al volante: Cómo conducir sobre hielo y qué llevar en tu kit de emergencia

La enorme tormenta invernal que podría provocar durante varios días intensas nevadas, caída de aguanieve, hielo y bajas temperaturas, ha provocado la suspensión de clases en algunas ciudades del país.

Se prevé que la sensación térmica alcance -40 grados Fahrenheit, y la congelación podría establecerse en diez minutos, haciendo que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

PUBLICIDAD

Derivado de este fenómeno climatológico, las escuelas públicas de Houston, Chicago y otras ciudades ubicadas en la zona centro-norte del país cancelaron las clases este viernes.

No obstante, s e prevé que los efectos de la tormenta invernal se extiendan hasta la próxima semana, por lo que algunas escuelas ya han anunciado la suspensión de clases para el lunes 26 de enero.

¿En qué distritos escolares no habrá clases el lunes?

Con corte a las 15:00 horas de la tarde, la lista de distritos escolares sin clases para el próximo lunes era la siguiente:

Houston, Texas:

Distrito Escolar Independiente de Houston

Distrito Escolar Independiente de Aldine

Distrito Escolar Independiente de Galena Park

Distrito Escolar Independiente de Alief

Distrito Escolar Independiente de Anáhuac

Distrito Escolar Independiente de Dickinson

Distrito Escolar Independiente de La Porte

Distrito Escolar Independiente de Lamar

Distrito Escolar Independiente de Friendswood

Distrito Escolar Independiente de Fort Bend

Distrito Escolar Independiente Real

Distrito Escolar Independiente de Tomball

Distrito Escolar Independiente de Waller

Distrito Escolar Independiente de Huffman

Distrito Escolar Independiente de Brazosport

Distrito Escolar Independiente de Tarkington

Distrito Escolar Independiente de Dayton

Distrito Escolar Independiente de Spring Branch

Distrito Escolar Independiente de Willis

Distrito Escolar Independiente de Klein

Distrito Escolar Independiente de Texas City

Distrito Escolar Independiente de Sheldon

Distrito Escolar Independiente de Needville

Distrito Escolar Independiente de Pearland

Distrito Escolar Independiente de Spring

Distrito Escolar Independiente de Channelview

Distrito Escolar Independiente de Clear Creek

Distrito Escolar Independiente de Humble

Distrito Escolar Independiente de Cleveland

Distrito Escolar Independiente de Crosby

Distrito Escolar Independiente de Needville

Distrito Escolar Independiente de Katy

Distrito Escolar Independiente de Hitchcock

Distrito Escolar Independiente de Hempstead

Distrito Escolar Independiente de Deer Park

Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair

Distrito Escolar Independiente de Channelview

Distrito Escolar Independiente de Goose Creek

Distrito Escolar Independiente de East Chambers

Distrito Escolar Independiente de Conroe

PUBLICIDAD