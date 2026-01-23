Noticias

Tormenta invernal provoca cierre de escuelas: lista completa de distritos de EEUU sin clases el próximo lunes

Se prevé que los efectos de la tormenta invernal se extiendan hasta la próxima semana, por lo que algunos distritos escolares ya han anunciado la suspensión de clases.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Guía de supervivencia al volante: Cómo conducir sobre hielo y qué llevar en tu kit de emergencia

La enorme tormenta invernal que podría provocar durante varios días intensas nevadas, caída de aguanieve, hielo y bajas temperaturas, ha provocado la suspensión de clases en algunas ciudades del país.

Se prevé que la sensación térmica alcance -40 grados Fahrenheit, y la congelación podría establecerse en diez minutos, haciendo que sea demasiado peligroso caminar a la escuela o esperar el autobús.

Derivado de este fenómeno climatológico, las escuelas públicas de Houston, Chicago y otras ciudades ubicadas en la zona centro-norte del país cancelaron las clases este viernes.

No obstante, s e prevé que los efectos de la tormenta invernal se extiendan hasta la próxima semana, por lo que algunas escuelas ya han anunciado la suspensión de clases para el lunes 26 de enero.

¿En qué distritos escolares no habrá clases el lunes?

Con corte a las 15:00 horas de la tarde, la lista de distritos escolares sin clases para el próximo lunes era la siguiente:

Houston, Texas:

  • Distrito Escolar Independiente de Houston
  • Distrito Escolar Independiente de Aldine
  • Distrito Escolar Independiente de Galena Park
  • Distrito Escolar Independiente de Alief
  • Distrito Escolar Independiente de Anáhuac
  • Distrito Escolar Independiente de Dickinson
  • Distrito Escolar Independiente de La Porte
  • Distrito Escolar Independiente de Lamar
  • Distrito Escolar Independiente de Friendswood
  • Distrito Escolar Independiente de Fort Bend
  • Distrito Escolar Independiente Real
  • Distrito Escolar Independiente de Tomball
  • Distrito Escolar Independiente de Waller
  • Distrito Escolar Independiente de Huffman
  • Distrito Escolar Independiente de Brazosport
  • Distrito Escolar Independiente de Tarkington
  • Distrito Escolar Independiente de Dayton
  • Distrito Escolar Independiente de Spring Branch
  • Distrito Escolar Independiente de Willis
  • Distrito Escolar Independiente de Klein
  • Distrito Escolar Independiente de Texas City
  • Distrito Escolar Independiente de Sheldon
  • Distrito Escolar Independiente de Needville
  • Distrito Escolar Independiente de Pearland
  • Distrito Escolar Independiente de Spring
  • Distrito Escolar Independiente de Channelview
  • Distrito Escolar Independiente de Clear Creek
  • Distrito Escolar Independiente de Humble
  • Distrito Escolar Independiente de Cleveland
  • Distrito Escolar Independiente de Crosby
  • Distrito Escolar Independiente de Katy
  • Distrito Escolar Independiente de Hitchcock
  • Distrito Escolar Independiente de Hempstead
  • Distrito Escolar Independiente de Deer Park
  • Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair
  • Distrito Escolar Independiente de Channelview
  • Distrito Escolar Independiente de Goose Creek
  • Distrito Escolar Independiente de East Chambers
  • Distrito Escolar Independiente de Conroe
