Tiroteo en Highland Park: un joven fue detenido y avanza identificación de víctimas de la masacre que dejó 6 muertos

Shawn Cotreau, un testigo entrevistado por el diario The New York Times dijo que el desfile comenzó con una banda de música y que justo segundos después empezó a escuchar disparos a solo unos pies de distancia: "Mi esposa mira hacia arriba y grita: ‘Levántate, corre. Levántate, corre’. Me di la vuelta y pude ver al hombre armado" que estaba en el techo de una tienda de cosméticos disparando.