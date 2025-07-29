Quería atacar la oficina de la NFL y alegaba tener secuelas de haber sido jugador: qué se sabe del autor del tiroteo en Nueva York

Video Las claves del tiroteo en Manhattan: muertos, heridos y una gran movilización policiaca

El tiroteo ocurrido el lunes en un edificio de oficinas de Nueva York dejó al menos cuatro muertos, entre ellas un agente de policía que se encontraba fuera de servicio, además del propio atacante, quien se quitó la vida tras la agresión.

La policía lo identificó como Shane Tamura, un joven de 27 años de Las Vegas con “un historial documentado de salud mental”.

El alcalde Eric Adams dijo este martes que los investigadores trabajan con la hipótesis de que buscaba atacar las oficinas centrales de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL en inglés) pero que tomó el ascensor equivocado.

Al hombre se le encontró una nota en su bolsillo en la que alegaba sufrir encefalopatía traumática crónica (ETC), una secuela de su pasado como jugador de fútbol americano en su escuela secundaria y pedía que estudiaran su cerebro.

El edificio de Manhattan en que se produjo el ataque alberga oficinas de algunas de las principales firmas financieras del país y de la NFL.

El sospechoso arremete contra la NFL en una nota de suicidio y dice tener una enfermedad cerebral

Al revisar su cuerpo, encontraron una nota de suicidio en la que alegaba que padecía ETC , una dolencia cerebral vinculada a traumatismos craneales que se asocia comúnmente con los jugadores de fútbol estadounidense, ya que los estudios demuestran que puede ser provocada por los repetidos golpes en la cabeza.

"No puedes ir contra la NFL, te aplastarán", decía la nota que dejó el hombre, según CNN.

La oficina de la NFL se encuentra en el quinto piso del edificio, pero el hombre se dirigió al piso 33, en donde disparó a una persona y terminó disparándose a sí mismo en el pecho.

El mismo agente que habló con CNN dijo que creían que simplemente había subido al piso 33 porque era al que iba una mujer que estaba en el ascensor y consiguió huir en el vestíbulo sin que él la atacara.

La NFL emitió luego un comunicado dando a conocer que uno de sus empleados había sido seriamente herido en el tiroteo. "Actualmente, se encuentra en el hospital y en condición estable", declaró en el comunicado Roger Goodell, comisionado de la liga, sin identificar al empleado.

Tiroteo en un edificio de oficinas de Nueva York: cómo ocurrieron los hechos

Un video de vigilancia muestra al sospechoso saliendo de un auto BMW estacionado en doble fila, portando un rifle M4 a plena luz del día, antes de dirigirse al edificio. Irrumpió en el vestíbulo alrededor de las 6:28 pm, según la comisionada Tisch.

Al entrar, abrió fuego contra el agente de policía y disparó a una mujer que intentó esconderse tras una columna. Entonces empezó a lanzar ráfagas de disparos en el vestíbulo hasta que luego se dirigió al ascensor y disparó a un guardia de seguridad que se refugiaba tras un mostrador, quien se convirtió en su tercera víctima mortal. También disparó a otro hombre, que resultó herido.

En ese momento, una mujer salió del elevador, pero el atacante, sin embargo, la habría dejado ir sin causarle ningún daño.

Fue entonces que subió al piso 33, en donde radica la inmobiliaria Rudin Management. Allí disparó y mató a una mujer, y luego caminó por un pasillo y se disparó a sí mismo, informó la comisionada.

Al revisar su auto, los agentes encontraron un estuche de rifle, un revólver cargado y municiones, indicó la funcionaria, que aclaró que consideran que se trataba de un "lobo solitario" y que ya no existe amenaza activa para la población.

Lo que se sabe del sospechoso del ataque en Nueva York

Residente en Nevada, tenía 27 años. Varias fuentes contaron a CNN que había sido un muy buen jugador de fútbol.

Un amigo de su infancia lo describió como un gran atleta y un buen tipo. No habían vuelto a hablar desde su temprana adolescencia, pero contó a CNN que no podía imaginar que él fuera capaz de hacer algo así.

Otro antiguo compañero de estudios en la secundaria dijo al canal local KABC que estaba muy sorprendido con la noticia, ya que el hombre nunca había sido "problemático".

“Cuando lo conocí, era un gran compañero de equipo. En general, era un gran tipo. No causaba absolutamente ningún problema, ni en el vestuario ni en el campo. Simplemente, era alguien que disfrutaba mucho del deporte, para nada problemático”, relató el joven, que no fue identificado, pero dijo que era un año menor que Tamura y que este era uno de sus “seniors favoritos”. En aproximadamente una década no había vuelto a hablar con él.

El sospechoso había residido recientemente en Las Vegas, donde se le expidió una licencia para portar armas de fuego ocultas. Con anterioridad, la Junta de Licencias para Investigadores Privados de Nevada le había otorgado una credencial de trabajo, pero esta ya había caducado, según un reporte de ABC News, que tuvo acceso a los registros.

Su última dirección conocida estaba en un condominio cerrado de Las Vegas. El lunes, varias patrullas de la Policía Metropolitana de Las Vegas se habían concentrado en la entrada de su vivienda.

La residencia donde al parecer residía Shane Tamura, en las Vegas. Imagen Ty ONeil/AP



Había llegado a Nueva York conduciendo desde Las Vegas, atravesando casi todo el país, para realizar el ataque.

Cámaras de tráfico y seguridad lo captaron en su vehículo BMW por carreteras de Colorado el sábado, luego por Nebraska y Iowa el domingo, por Columbia, Nueva Jersey, pasado el mediodía del lunes y finalmente en la Ciudad de Nueva York en la tarde.

Una vez allí se dirigió a Park Avenue y aparcó en doble fila frente al rascacielos ubicado en el número 345, según informó la comisionada Tisch.