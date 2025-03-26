Por qué el atacante de la masacre contra hispanos en un Walmart de El Paso podría evitar la pena de muerte

Video ¿Por qué la defensa de Luigi Mangione contrató a abogado especializado en casos de pena de muerte?

El atacante que mató a 23 personas en un tiroteo contra compradores hispanos en un Walmart cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en 2019 podría evitar la pena de muerte gracias a una oferta de declaración de culpabilidad anunciada el martes.

El anuncio pone fin abruptamente a años de esfuerzos de la fiscalía para que se enfrentara a la ejecución por inyección letal.

El fiscal de distrito del condado de El Paso, James Montoya, declaró durante una conferencia de prensa que su decisión en el procesamiento de Patrick Crusius, quien condujo a través del estado para llevar a cabo uno de los tiroteos masivos más mortíferos en la historia de Estados Unidos y publicó un discurso racista justo antes de abrir fuego, fue impulsada por la mayoría de los familiares de las víctimas, que querían que el caso quedara en el pasado.

"No más audiencias. No más apelaciones. Morirá en prisión”

“Se trata de permitir que las familias de las 23 víctimas que perdieron la vida en ese horrible día, y de los 22 heridos, finalmente tengan una resolución en nuestro sistema judicial”, dijo Montoya en un comunicado.

“Ahora, nadie en esta comunidad tendrá que volver a escuchar el nombre del perpetrador”, añadió. “No más audiencias. No más apelaciones. Morirá en prisión”.

Pero Montoya también reconoció en la conferencia de prensa que no todas las familias estaban de acuerdo con la revocación de la decisión de su oficina, que bajo el liderazgo anterior se había comprometido a llevar el caso a juicio y solicitar la pena de muerte.

Adria González, una sobreviviente que ayudó a compradores en pánico a salir, dijo que considera que no solicitar la pena de muerte es “una bofetada para todas las víctimas”.

Bajo la oferta, dijo Montoya, Crusius se declararía culpable de asesinato capital y recibiría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de declaración de culpabilidad y la sentencia están programadas para el 21 de abril, dijo Montoya, y las familias podrán presentar declaraciones sobre el impacto de la víctima.

90 cadenas perpetuas

Crusius, de 26 años, ya había sido sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas a nivel federal tras declararse culpable en 2023 de cargos de delitos de odio. Bajo la administración Biden, los fiscales federales habían descartado la pena de muerte.

Montoya afirmó apoyar la pena de muerte y cree que Crusius la merece. Sin embargo, afirmó haberse reunido con las familias de las víctimas y que, si bien algunas estaban dispuestas a esperar hasta que se dictara la sentencia, existía un deseo imperioso de concluir el proceso.

"Me alegro de que haya terminado", declaró Elise Hoffmann-Taus, cuyo padre, Alexander Hoffmann, se encontraba entre los fallecidos. "Este es el resultado que deseaba".

Montoya, demócrata que asumió el cargo en enero tras derrotar a un republicano en ejercicio designado por el gobernador Greg Abbott, es el cuarto fiscal de distrito que supervisa el caso.

Su predecesor, Bill Hicks, declaró tras el anuncio que, si bien había estado dispuesto a llevar el caso a juicio y solicitar la pena de muerte, no podía criticar el razonamiento de Montoya tras la oferta de declaración de culpabilidad.

"No es el razonamiento que yo habría seguido", declaró Hicks. Sé que fue muy difícil para él y respeto que haya sido una decisión muy difícil.

Crusius, de raza blanca, tenía 21 años y había abandonado la universidad comunitaria cuando, según la policía, condujo más de 700 millas desde su casa cerca de Dallas hasta El Paso.

Momentos después de publicar en línea su discurso racista, que advertía sobre una "invasión" hispana del estado, abrió fuego con un rifle tipo AK dentro y fuera de la tienda.

Crusius fue arrestado poco después del tiroteo y confesó a los agentes que lo detuvieron en una intersección, según informó la policía.

Antes del ataque, Crusius parecía estar absorto en el debate sobre la inmigración, publicando en línea a favor de la construcción del muro fronterizo y otros mensajes que elogiaban las políticas fronterizas de línea dura del presidente Donald Trump, quien estaba en su primer mandato en ese momento. Justo antes del tiroteo, fue más allá, afirmando que los hispanos tomarían el control del gobierno y la economía.

En el caso federal, los fiscales no explicaron formalmente su decisión de no solicitar la pena de muerte, pero sí reconocieron que Crusius padecía un trastorno esquizoafectivo, que puede caracterizarse por alucinaciones, delirios y cambios de humor.

Abbott, republicano, declaró el martes tras el anuncio que creía que Crusius merecía morir: "Cualquier tiroteo como ese es motivo de pena capital".

Las edades de las personas asesinadas variaban desde un atleta de secundaria de 15 años hasta varios abuelos. Entre ellos se encontraban inmigrantes, un conductor de autobús urbano jubilado, maestros, comerciantes, incluido un extrabajador de la construcción, y varios ciudadanos mexicanos que habían cruzado la frontera de Estados Unidos para realizar compras rutinarias.

En 2023, Crusius acordó pagar más de $5 millones a sus víctimas. Los registros judiciales muestran que sus abogados y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo sobre el monto de la restitución, que posteriormente fue aprobado por un juez federal de distrito. No había indicios de que tuviera bienes significativos.

Dean Reckard, cuya madre, Margie Reckard, también murió en el tiroteo, dijo que Crusius merece la muerte, pero es hora de dejar el asunto atrás.

“Nuestros seres queridos siempre serán queridos y recordados como personas decentes que simplemente vivieron su vida y dieron lo mejor de sí”, dijo. “Tenemos que hacer lo mismo. Es lo que ellos hubieran deseado”.

