Tiembla en Utah: Sismo magnitud 3.5 sacude al condado de Salt Lake; no se reportan víctimas

En las últimas semanas, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha registrado diversos sismos en la región y zonas cercanas a Utah. Este viernes, el sismo fue 3.5 y fue percibido principalmente en el condado de Salt Lake.

Por:N+ Univision
Video Sismo de magnitud 3.5 remeció Saratoga Springs en el condado Utah: Esto se sabe

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche de este viernes 13 en Utah, en el norte del condado de Salt Lake. El temblor golpeó a solo 2.8 millas al noreste de West Valley City a las 18:32 horas de este viernes, a unas 4.9 millas bajo la superficie de la tierra.

Según los primeros reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y estaciones sísmicas locales, el movimiento tuvo una magnitud estimada de 3.5, con epicentro cerca de West Valley City, al oeste de Salt Lake City.

El temblor fue percibido por residentes en diversas zonas del condado, incluyendo comunidades cercanas al aeropuerto y hacia el sur y norte del centro urbano.

Habitantes de las zonas cercanas al epicentro reportaron movimientos breves pero lo bastante notables como para interrumpir actividades cotidianas, aunque no se han informado daños materiales ni víctimas hasta el momento.

Van varios sismos en la región

Este evento se suma a una serie de sismos recientes en la región en las últimas semanas, incluyendo movimientos de magnitudes similares en distintas partes del estado de Utah, según registros de las estaciones sísmicas y el USGS.

Expertos en sismología han recordado que Utah se encuentra en una zona con actividad tectónica constante, debido a fallas geológicas como la falla de Wasatch, que atraviesa el estado y puede generar temblores frecuentes de baja y media intensidad.

Las autoridades locales han activado protocolos de monitoreo para evaluar réplicas y posibles riesgos, y recomiendan a la población mantenerse informada y preparada ante futuros movimientos.

TLS

