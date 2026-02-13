estados unidos De perjurio a narcotráfico: los delitos perdonados por Trump a cinco exjugadores de la NFL El presidente Donald Trump indultó a cinco exjugadores de la NFL por delitos que incluyen perjurio, falsificación y tráfico de drogas. La asesora de indultos de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson, anunció los perdones el jueves por la noche.

Video Donald Trump otorgó perdón presidencial a Wanda Vázquez; puertorriqueños reaccionan en contra

El presidente Donald Trump emitió indultos para cinco antiguos jugadores de la National Football League (NFL), por distintos crímenes que cometieron que van desde perjurio al tráfico de drogas.

Los perdones fueron anunciados este jueves en la noche por la asesora presidencial para indultos, Alice Marie Johnson, en sus redes sociales. El beneficio fue otorgado a Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y, de forma póstuma, al fallecido Billy Cannon.

"Como nos recuerda el fútbol, la excelencia se basa en la determinación, la gracia y el valor para volver a levantarse. Lo mismo ocurre con nuestra nación", expresó Johnson.

La asesora presidencial dijo que el propietario de los Dallas Cowboys de la NFL, Jerry Jones, le informó personalmente de la noticia a Nate Newton, quien ganó tres Super Bowls con el equipo.

Newton, por su parte, dijo en redes sociales que le gustaría "agradecer al presidente Trump y a todos los que trabajan con él para materializar este indulto. Gracias señor por tomarse el tiempo mientras dirige el país. Le agradezco sinceramente y que Dios lo bendiga".

También manifestó su gratitud con Jones por "compartir la gran noticia anoche (...) Dios lo bendiga, señor Jones, y a su familia. ¡Gracias, mi amigo!".

La Casa Blanca no respondió el jueves por la noche a una solicitud de comentarios sobre por qué Trump, un ávido aficionado a los deportes, indultó a los jugadores.

¿Cuáles fueron los delitos cometidos por los exjugadores?

Klecko, exjugador estrella de los New York Jets, se declaró culpable de perjurio tras mentir ante un gran jurado federal que investigaba un fraude a una aseguradora. Klecko, defensor de la línea de golpeo, fue incluido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 2023. Fue dos veces jugador All-Pro de la Associated Press y cuatro veces jugador del Pro Bowl.

Newton, un liniero ofensivo, se declaró culpable de un cargo federal por tráfico de drogas después de que las autoridades descubrieran 10,000 dólares en su camioneta, así como 175 libras de marihuana en un coche que lo acompañaba y que conducía otro hombre. Newton fue dos veces jugador All-Pro y seis veces Pro Bowler.

Lewis, exjugador de los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns, se declaró culpable en un caso de drogas en el que utilizó un teléfono celular para intentar organizar una transacción de drogas poco después de ser elegido en primera posición en el draft de la NFL de 2000. Lewis, corredor, fue nombrado All-Pro una vez y fue seleccionado una vez para el Pro Bowl. Fue nombrado Jugador Ofensivo del Año de la AP en 2003.

Henry, que jugó en los Denver Broncos, se declaró culpable de conspiración para traficar con cocaína con el fin de financiar una red de narcotráfico que movía la droga entre Colorado y Montana. Fue corredor en tres equipos y una vez seleccionado para el Pro Bowl.

Y Cannon, que jugó con los Houston Oilers, los Oakland Raiders y los Kansas City Chiefs, admitió haber falsificado dinero a mediados de la década de 1980, después de que una serie de malas inversiones y deudas lo dejaran en la ruina.

Cannon fue dos veces jugador All-Pro y dos veces jugador del Pro Bowl. También ganó el Trofeo Heisman en 1959 mientras jugaba en la Universidad Estatal de Louisiana, donde protagonizó una de las jugadas más memorables de la historia del fútbol americano universitario: una devolución de patada de 89 yardas para un touchdown contra Ole Miss. Falleció en 2018.

