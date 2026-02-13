Familias migrantes Villa’s Tacos, de un carrito a ser los tacos más famosos tras aparecer en el show del Super Bowl: Así aumentó su popularidad Víctor Villa es el dueño de la taquería ubicada en Highland Park en Los Ángeles, que inició como un puesto de tacos enfrente de la casa de su abuela y que ahora fue vista por millones de personas tras aparecer en el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl.

Un puesto de tacos apareció en el show de medio tiempo del Super Bowl LX en Santa Clara, California, durante el espectáculo de Bad Bunny. Se trató de la taquería Villa’s Tacos, un negocio de inmigrantes mexicanos que se asentaron en Estados Unidos hace décadas.

No es un secreto que el show de medio tiempo de Bad Bunny fue un homenaje a la cultura latina, a la integración del continente americano desde Argentina, México hasta Canadá, por ello es que aparecieron desde puestos de cocos, negocios de uñas y también una taquería.



En pleno Super Bowl o Super Tazón, como lo llamó Benito Martínez, apareció el icónico puesto Villa’s Tacos, un negocio que pertenece a Víctor Villa, cuyos padres dejaron el estado mexicano de Michoacán para buscar el “sueño americano”.

Víctor Villa, de 32 años, es el dueño de la taquería ubicada en Highland Park en Los Ángeles, de donde él es originario, pero con un fuerte arraigo con la cultura mexicana.

Sus padres Víctor y Marilú Villa ayudan al crecimiento del negocio de su hijo, quien inició con un puesto de tacos frente a la casa de su abuela y que posteriormente se expandió abriendo una sucursal en Highland Park y que años después ya va por su tercera sucursal.

En redes sociales, la cuenta Villa’s Tacos cuenta con casi 200 mil seguidores, ahí se presume sus tacos “Hechos con amor”, además de una gran variedad en el menú, desde tacos estilo Los

Ángeles, al carbón, con tortilla azul y variedad de salsas.

Así fue su aparición en el Super Bowl

Aquel día en el Super Bowl, el carrito con la insignia “Villa’s Tacos” y Víctor salen durante unos breves segundos de la canción “Titi me preguntó”, mientras Bad Bunny interactúa con él para después seguir con el show.

La participación de la taquería en este evento ha tenido un impacto inmediato en su popularidad. Tras el Super Bowl, el local recibió miles de mensajes en redes sociales y un aumento masivo de seguidores, así como largas filas de clientes que desean probar los tacos que ahora se han convertido en tendencia en Estados Unidos y más allá.

Desde sus inicios en 2018, cuando Villa comenzó vendiendo tacos en el patio de la casa de su abuela, Villa’s Tacos había consolidado ya una fuerte base local en Los Ángeles. Sin embargo, su aparición en uno de los escenarios televisivos más vistos del planeta ha catapultado a la marca a un nuevo nivel, transformando sus tacos en uno de los alimentos más buscados y comentados tras el espectáculo.

