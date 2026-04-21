Escuela primaria Texas podrá exigir a las escuelas públicas que exhiban los Diez Mandamientos en las aulas Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó el martes que el estado de Texas puede exigir que los Diez Mandamientos se exhiban en las aulas de las escuelas públicas, en una victoria para los conservadores que durante mucho tiempo han buscado incorporar más religión en los salones de clases

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La decisión podría derivar en un enfrentamiento en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre este tema en el futuro.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito dictaminó que la ley no violaba la Primera Enmienda, que protege la libertad religiosa e impide que el gobierno establezca una religión.

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El fiscal general de Texas, Ken Paxton, republicano, calificó el fallo como "una gran victoria para Texas y nuestros valores morales".

“Los Diez Mandamientos han tenido un profundo impacto en nuestra nación, y es importante que los estudiantes aprendan de ellos todos los días”, dijo Paxton.

Las organizaciones que representan a las familias que impugnaron la ley, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), declararon en un comunicado que estaban "sumamente decepcionadas" por la decisión.

“El fallo del tribunal contraviene los principios fundamentales de la Primera Enmienda y la autoridad vinculante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Primera Enmienda salvaguarda la separación de la Iglesia y el Estado, y la libertad de las familias para elegir cómo, cuándo y si brindar instrucción religiosa a sus hijos. Esta decisión pisotea esos derechos”, afirma el comunicado.

Esta ley forma parte de las iniciativas impulsadas por los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, para incorporar la religión en las escuelas públicas. Los críticos afirman que viola la separación entre la Iglesia y el Estado, mientras que sus defensores argumentan que los Diez Mandamientos son históricos y forman parte de los fundamentos del derecho estadounidense.

El fallo, que revoca la sentencia de un tribunal de distrito, se produce después de que el pleno del tribunal escuchara los argumentos en enero en el caso de Texas y en un caso similar en Luisiana. En febrero, el tribunal de apelaciones dio luz verde a la ley de Luisiana, que exige la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito votó 12-6 a favor de levantar el bloqueo que un tribunal inferior había impuesto a la ley en 2024.

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