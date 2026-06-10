El Paso Informe federal revela muertes, fallas médicas y millones desperdiciados en el centro de detención de ICE en El Paso La investigación también documentó evidencia desaparecida, un brote de tuberculosis, una fuga de un detenido y hasta la pérdida de un arma cargada dentro de las instalaciones, hechos que ponen en duda la supervisión del centro

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La mala gestión en un enorme centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas creó condiciones inseguras que contribuyeron a la muerte y el sufrimiento de los detenidos, al tiempo que millones de dólares de los contribuyentes despilfarrados enriquecieron a los contratistas, según un informe federal publicado el martes.

El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental documenta graves problemas en el Campamento East Montana, un extenso complejo de tiendas de campaña en Fort Bliss, El Paso, donde tres detenidos han muerto en poco más de seis meses. El informe concluye que las pruebas en uno de esos casos, el de un migrante cubano de 55 años que falleció en enero tras ser inmovilizado por los guardias, estaban "desaparecidas o destruidas".

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Según el informe, el ICE se apresuró a abrir el campamento en agosto antes de que se completara la construcción y no llevó a cabo la supervisión necesaria para garantizar que los detenidos estuvieran en condiciones sanitarias adecuadas y recibieran la atención médica apropiada.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que el ICE ha reemplazado al contratista que administraba las instalaciones. "Este nuevo contratista permitirá que el Campamento East Montana continúe cumpliendo con los más altos estándares de detención y que pueda brindar más atención médica en el lugar", dijo la portavoz del DHS, Lauren Bis.

Las conclusiones de la GAO se hacen eco de informes anteriores de Associated Press y otros medios de comunicación sobre las peligrosas condiciones en Camp East Montana, que rápidamente se convirtió en el centro de detención de inmigrantes más grande del país.

Pero el informe del gobierno también detalla incidentes no revelados anteriormente, incluyendo la fuga de un detenido en octubre debido a lo que el ICE calificó como una falla en la supervisión del contratista. En enero, un guardia de seguridad perdió un arma de fuego cargada dentro de las instalaciones, la cual nunca fue recuperada.

Según el informe, la empresa contratista no realizó las pruebas cutáneas para detectar la tuberculosis entre los detenidos, sino que se basó en un cuestionario. Esta evaluación inadecuada permitió que un detenido con tuberculosis fuera alojado con la población general, que posteriormente sufrió un brote.

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La GAO es una agencia independiente y no partidista del Congreso que investiga cómo se gastan los fondos federales y evalúa si los programas y las políticas funcionan con eficacia. La oficina inició su investigación sobre Camp East Montana a petición de los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado.

El senador Dick Durbin, de Illinois, calificó las conclusiones del informe de "devastadoras".

“Ahora conocemos aún más detalles sobre lo peligrosa e irresponsable que es realmente la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump”, dijo Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, y agregó que “los detenidos están experimentando condiciones que conmocionan la conciencia”.

La prisa por construir llevó a contratar a un contratista sin experiencia

Ante la presión por aumentar su capacidad de detención, la administración Trump canalizó el contrato para construir el Campamento East Montana a través del Ejército para acelerar la construcción, después de que el ICE fracasara en dos ocasiones en su intento de adjudicarlo. Esto resultó en la selección de una pequeña y poco conocida empresa contratista , Acquisition Logistics, para el contrato de 1.300 millones de dólares, a pesar de que no tenía experiencia previa en la gestión de centros de detención y se enfrentaba a lo que el ICE denominó una "curva de aprendizaje significativa".

Según el informe, el Ejército —y posteriormente el ICE, tras la transferencia del campamento a la agencia— malgastó millones de dólares pagando por servicios que no necesitaba, ya que el contrato no contemplaba las fluctuaciones en la población de detenidos.

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El Ejército gastó hasta 11,5 millones de dólares en guardias, servicios médicos, transporte y comidas en las semanas previas a la llegada de los detenidos al campo. Según el informe, las agencias malgastaron millones más porque tenían un contrato para pagar el costo de las comidas para la población máxima del campo, de 5,000 personas, incluso cuando el número de detenidos se redujo a alrededor de 1.600.

Inicialmente, las instalaciones no cumplían con los estándares de detención

Según el informe, las instalaciones no cumplían con los estándares de detención de ICE ni con los requisitos del contrato en varios aspectos al momento de su apertura, en parte porque no habían sido inspeccionadas según lo exige la política de ICE. El campamento carecía de cámaras de seguridad en el perímetro y presentaba otros puntos ciegos de vigilancia que aumentaban el riesgo de agresiones sexuales o fugas.

El campamento no podía alojar a los detenidos que usaban sillas de ruedas y no tenía duchas que cumplieran con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, lo que provocó que las personas con discapacidad fueran recluidas en salas de atención médica.

El área recreativa no estuvo disponible durante varios días, y después de que se abrió un patio, resultó ser insuficiente para brindar a los detenidos el tiempo necesario. La biblioteca jurídica, el espacio para reunirse con abogados y el área de visitas permanecieron cerrados durante semanas, lo que provocó que los detenidos se vieran privados de recursos legales y del contacto con sus familiares y amigos, según constató el informe.

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Los problemas persistieron cuando el ICE comenzó a trasladar allí a más detenidos desde todo el país, según constató la GAO. Si bien fue construido para albergar hasta 5,000 inmigrantes para estancias cortas, su población promedio fue aproximadamente la mitad de esa cantidad entre octubre y abril, según los datos más recientes del ICE.

Pruebas desaparecidas y otros problemas

Según el informe, los detenidos en el centro no recibieron evaluaciones médicas exhaustivas, lo que significó que aquellos con enfermedades crónicas recibieron una atención deficiente.

El contratista limpiaba los dormitorios semanalmente en lugar de a diario, como requería la normativa, lo que provocó condiciones insalubres. Algunos guardias ofrecían galletas a los detenidos a cambio de que limpiaran sus propias habitaciones. Acquisition Logistics no respondió a las solicitudes de comentarios.

El informe de la GAO señala que las investigaciones sobre la muerte de Geraldo Lunas Campos en enero se vieron obstaculizadas debido a que "faltaban o se destruían pruebas relacionadas con el incidente". No se ofrecen más detalles. Campos falleció tras ser inmovilizado por guardias, y una autopsia externa dictaminó que se trató de un homicidio por asfixia. Según el nuevo informe, la empresa contratista del centro no proporcionó al ICE los informes sobre el uso de la fuerza y la muerte, tal como lo exige la ley.

La investigación que lleva a cabo la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE sobre la muerte está en suspenso a la espera de una investigación penal por parte del FBI.

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El 14 de enero, el detenido nicaragüense Víctor Manuel Díaz, de 36 años, se suicidó después de que el personal lo trasladara a una sala médica en lugar de a una celda para personas con riesgo de suicidio y lo dejara sin supervisión durante intervalos superiores a 15 minutos, según el informe. El personal no podía ver el interior de la habitación porque el contratista no había instalado los paneles de visión que se habían solicitado meses antes.

“Existen enormes discrepancias en su incapacidad para prevenir los suicidios”, declaró Randall Kallinen, abogado de la familia Díaz, quien señaló que el informe refuerza una posible demanda por homicidio culposo que está considerando presentar. “Estos problemas forman parte de una larga lista de dificultades en el Campamento East Montana”.