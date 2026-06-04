contagio El gusano barrenador ya llegó a EEUU: qué peligros tiene y cómo identificarlo en los animales Las autoridades de Agricultura informaron que un caso de gusano barrenador fue hallado en el condado Zavala, en Texas. Te explicamos qué significa y qué protocolos se han puesto en marcha con este peligroso parásito que también puede afectar a humanos.







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El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó el primer contagio en un animal de gusano barrenador, un peligroso parásito que también puede afectar a humanos.

El caso fue detectado durante la revisión de un bovino en el condado de Zavala, Texas, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

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El animal afectado es un becerro de 3 semanas de edad y las larvas fueron identificadas en su área umbilical, de acuerdo con la inspección realizada por personal especializado en veterinaria.

Las autoridades de agricultura de Estados Unidos informaron que, por el momento, el contagio detectado en el condado de Zavala, Texas, es el único del que se tiene registro en Estados Unidos.

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¿Cuál es el origen del barrenador?

Los gusanos de la plaga que afecta tanto a ganado (bovino y porcino), perros, gatos, así como a fauna silvestre, son incubados por larvas (gusanos) de la mosca (Cochliomyia hominivorax).

El parásito fue detectado por primera vez en la Isla del Diablo, ubicada en la Guayana Francesa (Sudamérica), por el entomólogo francés Charles Coquerel.

El primer brote en el norte de Latinoamérica comenzó en julio de 2023 en la frontera de Panamá y Costa Rica, propagándose hacia el norte hasta llegar en noviembre de 2024 al estado de Chiapas en el sur de México antes de ser identificado en Estados Unidos.

El contagio comienza cuando la mosca deja huevecillos en heridas abiertas o aberturas naturales del cuerpo de animales de sangre caliente y humanos gusano. Al eclosionar, las larvas (gusanos) se alimentan de los tejidos vivos del huésped.

Los parásitos cavando túneles y expandiendo la lesión, generando un intenso dolor, infecciones bacterianas secundarias y daños graves en los tejidos. En caso de no tratarse a tiempo, puede ser letal.

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Medidas sanitarias para frenar avance del gusano

El Departamento de Agricultura estadunidense informó que el análisis realizado a la plaga del barrenador indicaba que llegaría al sur de Estados Unidos, por lo que se implementaron protocolos sanitarios para evitarlo.

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Las autoridades de Texas y del USDA informaron que la contención de la plaga de barrenador se realizará conforme a lo establecido en el Manual de Respuesta contra el gusano desde que se identificó.

Formar un Equipo de Comando de Incidentes unificado con la Comisión de Salud Animal de Texas y desplegar personal de respuesta al área;

Establecer una zona infestada de 12.43 millas. alrededor de la detección e implementar cuarentenas, controles de movimiento y vigilancia en esta área;

Acelerar la liberación dirigida de moscas estériles de barrenador mediante el despliegue inmediato de cámaras de liberación terrestre en el área.

Aumentar la captura de moscas a lo largo de la frontera y justo fuera del área de dispersión;

Implementar estrategias de vigilancia y manejo del NWS en la fauna silvestre; y

Realizar actividades de difusión específicas en el área local.

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¿Cuáles son los síntomas o signos de contagio?

El Departamento de Agricultura pidió a los residentes participar en la detención del parásito a través de revisiones a sus mascotas y ganado en busca de signos de la mosca.

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En los casos detectados, las principales huellas de contagios son: heridas que supuran o se agrandan y señales de incomodidad y gusanos en aberturas corporales, como la nariz, oídos, genitales o el ombligo de los animales recién nacidos.