Carne Golpe al bolsillo parrillero: el BBQ se enfrenta a su peor enemigo, el aumento de precios Especialistas señalan que el encarecimiento de la carne de res responde a varios factores: la reducción en la oferta de ganado asociada a las sequías, los elevados costos del combustible y los problemas en el suministro de fertilizantes derivados de la guerra con Irán

Video Precios de la carne y gusano barrenador ponen en jaque al tradicional BBQ de Texas

La tradición del barbecue texano enfrenta uno de sus mayores desafíos en años debido al constante aumento en los precios de la carne, una situación que está poniendo presión sobre miles de restaurantes dedicados a este emblemático platillo que forma parte de la identidad cultural y gastronómica del estado.

En establecimientos especializados, cada pieza de carne cuenta. "Todo lo que se cocina no se tira porque la carne está cara", explicó Arturo Landero, pitmaster de un restaurante de barbecue en Texas.

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Los propietarios de estos negocios aseguran que el incremento en los costos ha complicado cada vez más mantener operaciones rentables. "Es difícil mantener un negocio", señaló Melissa González, copropietaria de Willie B's BBQ.

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Busca preservar más de tres décadas del tradicional BBQ

En Texas existen miles de restaurantes dedicados al barbecue, una tradición culinaria profundamente arraigada en la cultura local. Entre ellos se encuentra Willie B's BBQ, un negocio que ha formado parte de su comunidad durante más de 30 años.

Actualmente, Melissa González trabaja para preservar el legado familiar construido por su padre. "Es mantener lo que él hizo, él comenzó de mero abajo", relató.

Sin embargo, absorber el incremento en los costos de operación se ha vuelto una tarea cada vez más difícil.

González explicó que constantemente negocia con proveedores y busca optimizar procesos para evitar afectar la calidad de los productos que ofrece a sus clientes. Aun así, los precios en el menú han tenido que ajustarse.

"Puede subir un dólar 50, puede subir un dólar… no es para hacer más dinero, es que es difícil comprar la mercancía y luego para revenderla", afirmó.

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¿Por qué está aumentando el precio de la carne?

Especialistas señalan que el encarecimiento de la carne de res responde a varios factores. Entre ellos destacan la reducción en la oferta de ganado asociada a las sequías, los elevados costos del combustible y los problemas en el suministro de fertilizantes derivados de la guerra con Irán.

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Además, la confirmación de casos de gusano barrenador en Texas amenaza con empeorar el costo. Para los economistas, la situación no parece tener una solución inmediata.

"No vemos que vayan a bajar porque no tenemos una solución para el volumen bajo en este momento", explicó Jason Heavilin, economista y profesor de Texas A&M University-Corpus Christi.

Prueba de ello es que los precios de la carne molida han aumentado casi un 15% desde el año pasado.

Aunque la demanda de barbecue continúa siendo fuerte en Texas, propietarios y trabajadores del sector advierten que, si los precios de la carne siguen aumentando, más establecimientos podrían enfrentar dificultades financieras en los próximos meses.

La preocupación también se refleja en el trabajo diario dentro de las cocinas. "Uy, día a día peor", agregó Arturo Landero al referirse al valor que ha adquirido cada corte de carne.