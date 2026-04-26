Amenazas

Desalojan iglesia en Prosper, Texas tras amenaza: Esto es lo que se sabe

Los hechos ocurrieron este domingo por la mañana cuando se recibió una llamada amenazante contra el templo cristiano en la Iglesia Gateway, ubicada en la tranquila ciudad de Prosper.

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Por:N+ Univision
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Una llamada de amenaza encendió las alarmas en la tranquila ciudad de Prosper, Texas, este domingo 26 de abril de 2026, cuando el Departamento de Policía fue notificado sobre una serie de amenazas contra la Iglesia Gateway, la cual tuvo que ser evacuada en pleno día de congregación.

Los hechos ocurrieron este domingo por la mañana cuando se recibió una llamada amenazante contra el templo cristiano, lo que obligó a las autoridades a activar un protocolo de resguardo del recinto.

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Elementos de la Policía y Bomberos de Prosper, con la ayuda del Departamento de Policía de McKinney, establecieron un perímetro de seguridad y arribaron a las instalaciones para evacuarlo y realizar una inspección minuciosa piso por piso.

Los agentes del orden no detectaron ninguna amenaza y declararon que los edificios de la Iglesia Gateway eran seguros: “La policía desea aclarar que no existe ninguna amenaza activa para el público en este momento”, dijeron las autoridades al tiempo en que pidió que la gente se mantuviera alejada de esa zona.

Luego del operativo en el campus y de asegurar el perímetro el Departamento de Policía de Prosper confirmó que no existe peligro en la zona y detalló que se trató de una llamada falsa que solo buscó provocar una respuesta masiva por parte de las autoridades.

El Departamento de Policía de Prosper ha declarado que no hay peligro tras la denuncia de una amenaza relacionada con el campus de la Iglesia Gateway en Prosper. Tras una inspección exhaustiva de todo el campus, se determinó que se trató de una llamada falsa a los servicios de emergencia, es decir, una denuncia con información falsa para provocar una respuesta masiva. Todos los edificios han sido inspeccionados y no se ha detectado ninguna amenaza.
Departamento de Policía de Prosper

Asimismo, las autoridades confirmaron que se abrió una investigación sobre la llamada amenazante contra la comunidad cristiana evangélica de la ciudad.

Amenazas contra comunidades religiosas en EEUU

Estos hechos ocurren en momentos tensos en Estados Unidos contra comunidades religiosas. El pasado 12 de marzo de 2026 un sujeto originario de Líbano, naturalizado estadounidense, irrumpió en la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield Township, en Michigan.

El sujeto, identificado como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, embistió con su camioneta la entrada de la sinagoga, provocando un incendio en el interior, sin embargo los guardias de seguridad del templo enfrentaron al atacante, quien falleció en el interior de su vehículo por aparente suicidio.

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