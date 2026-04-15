Noticias Tax Day 2026: ¿Qué hacer si no puedes pagar tus impuestos antes de la fecha límite? Es importante tener a disposición gastos como donaciones, facturas de servicios médicos, gastos educativos y otros, para poder obtener beneficios fiscales y acelerar el proceso



Video ¿Podrías quedarte sin el Crédito Tributario por Hijo? La nueva regla que 'golpea' a hogares inmigrantes

Conocido también como Tax Day, el 15 de abril de este año es la fecha límite para que los contribuyentes en Estados Unidos presenten sus declaraciones de impuestos al gobierno federal.

Es importante tener a disposición gastos como donaciones, facturas de servicios médicos, gastos educativos y otros, para poder obtener beneficios fiscales y acelerar el proceso.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si no declaro mis impuestos el día de hoy?

De acuerdo con la página de irs.gov, lo mejor es que, aun cuando no paguen el monto completo, presenten su declaración de impuestos federales para poder reducir las penalizaciones e intereses adicionales.

Si eventualmente presentan su declaración con retraso, la penalización es normalmente del 5 % de los impuestos. Esta se acumula hasta el 25% y comienza a contar un día después del plazo final del 15 de abril.

Si piden una extensión y después de la fecha límite hacen un pago del 90%, es posible que no tengan que pagar una multa. No obstante, si se prueba el motivo por el cual no se realizó el pago oportunamente, podría no haber penalización.

Video Último día para declarar impuestos en EE.UU.: qué pasa si no cumples a tiempo

¿Qué papeles necesito para hacer mi declaración?

Para evitar problemas y tener todos los documentos necesarios para la fecha límite, se recomienda contar con el número de Seguro Social, formularios W-2 si trabajó como empleado, formularios 1099 si fue trabajador independiente y registros de ingresos, inversiones y deducciones.

Algunos de los cambios fiscales son el aumento en la deducción para los contribuyentes que son solteros con $15,750 y, en el caso de las parejas, es de $31,500.

Además, en el caso de las propinas, se permitirá a los trabajadores del sector servicios deducir hasta 25 mil dólares. Para las parejas, se podrán deducir hasta 25 000 dólares, mientras que para los individuos, la cifra será de hasta 12 500 dólares.

Video Alerta por estafas después de presentar declaración de impuestos

Trump da

hasta 100 dólares de propina a repartidora

El presidente Donald Trump ordenó este lunes 13 de abril dos paquetes de McDonald's para el Despacho Oval, dándole 100 dólares de propina a la repartidora para promover la política fiscal.

PUBLICIDAD

Sharon Simmons, la repartidora, contó que los cambios fiscales le dieron 11 mil dólares, dinero que usó para combatir el cáncer de su marido.