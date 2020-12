Un grupo de supremacistas blancos planeaba atentar contra centrales eléctricas, según una investigación del FBI

'Light's Out'

En la declaración jurada se identifica a tres personas del grupo por sus nombres y se hace referencia a otras que supuestamente formaban parte del grupo o se comunicaban con él, pero Associated Press, que pudo acceder a ella, ha decidido no dar nombres ya que los cargos en su contra no han sido presentados públicamente. Las tres personas han sido contactados para dar comentarios pero no respondieron los mensajes de la agencia.