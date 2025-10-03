Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión y una multa de $500,000

Video Una “década de abuso físico, sexual y psicológico”: las claves del caso de Sean ‘Diddy’ Combs

Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a cuatro años de cárcel y una multa de $500,000 en un juicio criminal que incluyó recuentos gráficos de violencia sexual y física de algunas de sus víctimas.

El magnate del hip-hop fue declarado culpable en julio de transportar personas por todo el país para la prostitución, incluyendo a sus novias y trabajadores sexuales masculinos, lo que constituye una violación de la Ley Mann a nivel federal.

PUBLICIDAD

Un jurado absolvió a Combs, de 55 años, de cargos más graves de conspiración para cometer crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberlo condenado a cadena perpetua.

La Fiscalía afirmaba que debía pasar más de 11 años en prisión por su condena por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. Los abogados de Combs pedían su liberación, alegando que la condena solicitada por la parte acusadora es "extremadamente desproporcionada" en relación con el delito.

La fiscal del caso, Christy Slavik, dijo este viernes antes de la sentencia que el argumento de la defensa de que las relaciones de Sean 'Diddy' Combs eran mutuamente tóxicas no era otra cosa que culpabilizar a la víctima.

“El acusado no se limita a culpar a las víctimas”, declaró, y añadió que también alegó que las drogas, el alcohol y los problemas psicológicos contribuyeron a su violencia.

“Incluso en su declaración de anoche, su remordimiento fue moderado”, declaró Slavik. Señaló algunas líneas en su carta al juez que indicaban que la violencia doméstica era una carga que debía soportar, afirmando que estaba dando la impresión de que “él era la víctima en este caso”.

En su carta al juez el jueves, Combs prometió que nunca volvería a cometer un delito si era liberado, diciendo: "Mi antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació".

El juez federal de distrito Arun Subramanian, quien decidió la sentencia, negó en dos ocasiones la fianza del rapero, quien ha estado encarcelado en un centro de detención federal en Brooklyn desde su arresto hace un año.

PUBLICIDAD

Por su parte, el abogado defensor de Combs, Brian Steel, fue dramático en una de sus intervenciones intentando evitar una dura sentencia del juez: “Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos porque no puedo creer que estemos aquí”, dijo. “Por favor, consideren las dos razones por las que creo que estamos aquí: un trauma sin tratar —un gran trauma en la vida de Sean— y una feroz adicción a las drogas que se salió de control”.

“He estado con Sean cuando ha orado no solo por perdón… sino por la sanación de cualquiera a quien haya dañado o herido”, dijo Steel. “Sean no quiere nada para sí mismo. Esta sentencia de hoy no se trata de él. Quiere volver con su familia, por ellos”, dijo su abogado imploran do por su liberación.

Sean “Diddy” Combs y los relatos sexuales de un juicio escabroso

La sentencia se produce tras un juicio de casi dos meses con testimonios de mujeres que describieron haber sido golpeadas, amenazadas, agredidas sexualmente y chantajeadas por Combs.

Una exnovia, la cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura, afirmó que Combs le ordenó tener sexo “repugnante” con desconocidos cientos de veces durante su relación de una década.

El jurado vio repetidamente videos de Combs arrastrando y golpeando a Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles después de uno de esos maratones sexuales de varios días, a los que ella se refirió como “freak-offs” durante sus cuatro días de testimonio.

Una mujer que testificó bajo el seudónimo de “Jane” declaró al jurado que ella también fue víctima de violencia y se sintió obligada a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos en “noches de hotel” llenas de drogas, mientras Combs observaba y, a veces, grababa en video.

PUBLICIDAD

Para respaldar su caso de crimen organizado, la Fiscalía también presentó testigos que declararon sobre otros actos violentos. Una exasistente personal testificó que Combs la violó. Una amiga de Cassie declaró al jurado que Combs la colgó del balcón de un piso 17.

El rapero Kid Cudi testificó que Combs irrumpió en su casa tras enterarse de que él y Cassie salían.

El juez Subramanian consideró en su sentencia las cartas presentadas por algunas de sus acusadoras.

En su carta, Cassie calificó a Combs de abusador-manipulador sin "ningún interés en cambiar ni en mejorar". "Siempre será el mismo hombre cruel, ávido de poder y manipulador que es", escribió.

Una exasistente personal que dijo que Combs la violó en 2010 le pidió a Subramanian que dictara una sentencia que tuviera en cuenta "el peligro constante que mi abusador representa para mí y para los demás".

Defensa de sus hijos

Quincy Brown, uno de los hijos dijo en su testimonio antes de la sentencia que su padre cambió tras el proceso penal en su contra: “Lo amaremos incondicionalmente durante sus dificultades. Pero ante ustedes y ante nosotros hay un hombre cambiado”, dijo.

“Nuestro padre ha aprendido una gran lección. Semana tras semana, lo hemos visto evolucionar, algo que no habíamos visto en 15 años. Está completamente transformado”.

“Nuestro padre nunca hará nada que ponga en peligro su libertad, y como sus hijos, queremos agradecerles. Solo deseamos sanar juntos”.

D’Lila Combs, una de sus hijas habló entre lágrimas: “Tenemos miedo, miedo de la idea de no tener a nuestro papá y a nuestra mamá presentes en nuestras vidas. Tenemos miedo por nuestra hermanita de 2 años que corre hacia nosotras todas las noches preguntándonos dónde está papá. No podemos ver a nuestra hermanita crecer sin padre de la misma manera que nosotras tuvimos que crecer sin padre”, dijo.

PUBLICIDAD

Chance Combs, otra de sus hijas comentó en la corte antes de la sentencia que su padre ahora es “más paciente, más considerado y más abierto con sus errores”.

“Seguimos siendo solo hijas que necesitamos a nuestro padre”, afirmó.