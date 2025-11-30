El errático comportamiento del acusado por el ataque contra la Guardia Nacional en DC que levantó alertas

Video "No quería estar allí": habla el exnovio de Sarah Beckstrom, la militar baleada mortalmente en DC

La vida del hombre afgano acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca fue inestable por años. Se supo que no lograba mantener un trabajo estable y que pasaba por periodos de aislamiento y viajes imprevistos de semanas a través del país.

El comportamiento de Rahmanullah Lakanwal se deterioró tan drásticamente al punto que una persona de su comunidad se comunicó con una organización de refugiados para pedir ayuda, temiendo que se estuviera volviendo suicida.

PUBLICIDAD

Mensajes de correo electrónico obtenidos por The Associated Press revelan advertencias crecientes sobre el solicitante de asilo cuyo comportamiento errático generó preocupación desde mucho antes del ataque que sacudió a la capital de la nación el miércoles, la víspera del Día de Acción de Gracias. Esas preocupaciones ofrecen pistas sobre como lidiaba con su nueva vida en Estados Unidos.

Aun así, el miembro de la comunidad que trabaja con familias afganas en el estado de Washington dijo que cuando vio en las noticias que Lakanwal fue señalado como el sospechoso en el ataque quedó atónito, incapaz de conciliar el hecho violento con sus recuerdos de Lakanwal jugando con sus hijos pequeños.

La persona habló bajo condición de anonimato para compartir detalles no divulgados al tiempo que coopera con el FBI en su investigación.

La especialista de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, Sarah Beckstrom, de 20 años, murió en el ataque, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24, resultó gravemente herido. Lakanwal, de 29 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado.

El rastro del acusado por el ataque: de su apoyo a las 'Unidades Cero' en Afganistán a EEUU

En Afganistán, Lakanwal colaboró con una unidad especial del Ejército afgano respaldada por la CIA, conocida como una de las 'Unidades Cero'.

Ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de la 'Operación Bienvenidos Aliados', un programa que evacuó y reasentó a decenas de miles de afganos tras la retirada estadounidense de Afganistán. Muchos habían trabajado junto a tropas y diplomáticos de Estados Unidos.

Al tiempo que los investigadores trabajan para determinar un motivo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo en el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC que las autoridades estadounidenses creen que se radicalizó en Estados Unidos. "Creemos que fue a través de conexiones en su comunidad y el estado en que radica y vamos a seguir hablando con aquellos que interactuaron con él, que eran sus familiares". No ofreció información adicional para respaldar su declaración.

PUBLICIDAD

Lakanwal se reasentó con su esposa y sus cinco hijos, todos menores de 12 años, en Bellingham, Washington. Pero tuvo dificultades, según el miembro de la comunidad, quien compartió mensajes de correo electrónico que habían sido enviados al Comité de Refugiados e Inmigrantes de Estados Unidos (USCRI, por sus siglas en inglés), un grupo sin fines de lucro que brinda servicios a refugiados.

"Rahmanullah no ha sido funcional como persona, padre y proveedor desde marzo del año pasado, 03/2023. Renunció a su trabajo ese mes, y su comportamiento ha cambiado mucho", escribió la persona en un correo electrónico de enero de 2024.

Qué se sabe sobre su vida en EEUU

Los correos electrónicos describían a un hombre que luchaba por acostumbrarse a un nuevo país, incapaz de mantener un trabajo estable o de comprometerse con sus cursos de inglés. Alternaba "periodos de oscuro aislamiento y viajes imprevistos".

A veces, pasaba semanas en su "habitación oscura, sin hablar con nadie, ni siquiera con su esposa o hijos mayores". En un momento de 2023, la familia enfrentó un desalojo después de meses de no pagar el alquiler.

El miembro de la comunidad que habló sobre el acusado dijo que en algún momento lo percibió tan deprimido que temió que se hiciera daño. Sin embargo, no vio indicios de que Lakanwal pudiese cometer actos violentos contra otra persona.

Los miembros de la familia de Lakanwal a menudo recurrían a enviar a sus hijos pequeños a su habitación para llevarle el teléfono o mensajes porque no respondía a nadie más, según un correo electrónico.

PUBLICIDAD

Un par de veces, cuando su esposa lo dejó con los niños durante una semana para viajar a visitar a familiares, los niños no se bañaron, no se cambiaron de ropa y no se alimentaron bien. Las autoridades de la escuela de los niños expresaron preocupaciones sobre la situación.

También había semanas en las que Lakanwal intentaba enmendarse y "hacer las cosas correctas", según el correo electrónico. Se involucraba con el Departamento de Servicios Sociales y de Salud del estado de Washington como lo exigían los términos de su entrada a Estados Unidos.

"Pero eso rápidamente ha evolucionado en episodios 'maníacos' de una o dos semanas corridas, donde se va en el auto familiar y conduce sin parar", detallaba el correo electrónico. Una vez fue a Chicago. Otra hasta Arizona.

Jeanine Pirro, la fiscal federal en el Distrito de Columbia, dijo la semana pasada que Lakanwal condujo a través del país desde Bellingham, que está a unos 130 kilómetros (80 millas) al norte de Seattle, hasta la capital de la nación.

En respuesta a los dos correos electrónicos, USCRI visitó Bellingham unas semanas después en marzo de 2024 e intentó ponerse en contacto con Lakanwal y su familia, según el miembro de la comunidad, quien, tras no recibir actualizaciones, se quedó con la impresión de que Lakanwal rechazó la ayuda. USCRI no ha respondido por el momento a una solicitud de comentarios y aclaraciones.

Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que los tiene, llama o manda un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.

PUBLICIDAD

Mira también: