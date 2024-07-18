Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Acusan de abuso sexual y acoso al mayor proveedor de albergue para niños migrantes no acompañados en EEUU

Una denuncia federal presentada en Austin, Texas, alega que los empleados de Southwest Key, incluidos los supervisores, han abusado de los niños a su cargo desde al menos 2015.

Univision
El mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en EEUU fue acusado de "abuso sexual grave, generalizado y no deseado y acoso" contra los niños a su cargo, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Una denuncia federal presentada en Austin, Texas, alega que los empleados de Southwest Key, incluidos los supervisores, han abusado de los niños a su cargo desde al menos 2015. Los presuntos delitos incluyen violación, tocamientos, solicitud de sexo y fotos de desnudos.

“El acoso sexual de niños en centros de acogida, donde un niño debe estar seguro y protegido, es abusivo, deshumanizante e ilegal”, declaró la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

“El abuso sexual de menores es una crisis que no podemos ignorar ni hacernos la vista gorda. Esta demanda busca alivio para los niños que han sufrido abusos y daños, y reformas significativas para garantizar que ningún niño de estos refugios vuelva a ser objeto de abusos sexuales”, agregó Clarke en un comunicado del Departamento de Justicia.

Southwest Key, con sede en Austin, es el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados, y opera con subvenciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Cuenta con 29 albergues para niños migrantes: 17 en Texas, 10 en Arizona y dos en California.

La organización no respondió inmediatamente de forma pública a la acusación.

¿Qué dice la demanda del Departamento de Justicia en contra del centro de acogida Southwest Key?

La denuncia alega además que Southwest Key no tomó medidas suficientes para prevenir el acoso sexual de los niños a su cargo y no siguió sistemáticamente los requisitos federales para prevenir, detectar y denunciar los abusos, incluido el acoso sexual.

Además, el Departamento de Justicia dice que el centro no tomó medidas adecuadas o suficientes para proteger a los niños a su cargo y disuadió a los niños de revelar el acoso sexual, a pesar de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) había emitido múltiples medidas correctivas a Southwest Key.

“La demanda del departamento solicita una indemnización por daños y perjuicios para compensar a los niños perjudicados por el presunto acoso, una sanción civil para reivindicar el interés público y una orden judicial que prohíba futuras discriminaciones y exija a Southwest Key que tome las medidas oportunas para evitar este tipo de acoso en el futuro", dice el comunicado.

El Departamento de Justicia no indicó cifras de cuantos abusos se cometieron en el centro de acogida, tampoco informó si el centro seguirá operando de manera normal a pesar de la acusación.

Pero sí indicó que si las personas que crean que pueden haber sido víctimas de acoso o abusos sexuales en los centros de acogida de Southwest Key o que dispongan de otra información que pueda ser relevante para este caso, pueden ponerse en contacto con la línea de información sobre discriminación en materia de vivienda del Departamento de Justicia llamando al 1-833-591-0291.

