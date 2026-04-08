Noticias Sotheby's subastará en Nueva York la guitarra rojo cerezo del 'Rey del Rock' Elvis Presley El instrumento, valorado en millones de dólares, marcó un hito en el concierto de 1968, ya que con este, el cantante regresó al escenario tras 7 años de solo estar en películas.



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La casa de subastas Sotheby's informó este miércoles 8 de abril que la guitarra Hagstrom rojo cereza de Elvis Presley protagonizará la subasta 'Rock & Pop' del próximo 13 de abril al 20 de abril en Nueva York.

El instrumento, valorado en millones de dólares, marcó un hito en el concierto de 1968, ya que con este, el cantante regresó al escenario tras 7 años de solo estar en películas.

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¿Cuánto vale exactamente la guitarra de Presley?



La guitarra está valorada entre 1 y 2 millones de dólares, llegó a ser exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y su legado ha traspasado las generaciones; tal es el caso de la película de Elvis (2022), donde el actor Austin Butler hace honor a ese mítico instrumento con una Hagstrom parecida.

También el cantante lució este instrumento en su álbum de 1969 'From Elvis in Memphis'.

La casa de subastas reconoce que la guitarra fue parte de un momento muy importante en la carrera del Rey del Rock y que es uno de los momentos que se inmortalizó en la historia de la música popular. También el cantante lució este instrumento en su álbum de 1969 'From Elvis in Memphis'.

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¿Qué otros objetos se subastarán?

Otro instrumento que formará parte de esta subasta en Nueva York es una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher, valorada en 60.000 y 80.000 dólares, que se utilizó durante las sesiones de grabación de '(What's the Story) Morning Glory?' de la banda Oasis.

Asimismo, la subasta incluye el manuscrito original de Gallagher para 'Don't Look Back in Anger', estimado entre 30.000 y 40.000 dólares, y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas, entre 60.000 y 80.000 dólares.

La guitarra acústica de Bruce Springsteen usada para escribir 'Born to Run', entre 200.000 y 250.000 dólares, el manuscrito de David Bowie para 'The Jean Genie', 125.000-150.000 dólares; y una guitarra de Eric Clapton, 175.000-200.000 dólares.

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