Tiroteo deja siete jóvenes heridos de bala en un encuentro organizado por redes: dos están en condición crítica

Las autoridades no informaron sobre la cantidad de sospechosos del incidente en la fiesta masiva organizada en Massachusetts. Nadie ha sido arrestado, y la policía no ha recuperado ningún arma tras el tiroteo en la fiesta.

Univision y AP
Siete personas resultaron heridas de bala, y una octava se lastimó al huir, cuando estalló un tiroteo durante una concentración de jóvenes en Methuen, Massachusetts, informaron autoridades el domingo.

El hecho ocurrió justo antes de las 2:00 am. luego que cientos de jóvenes se reunieran para una fiesta organizada en redes sociales, dijeron autoridades del condado de Essex en conferencia de prensa.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 17 hasta los 22 años, dijeron las autoridades. Dos de los heridos están en condición crítica.

“Este es otro trágico caso de violencia armada”, dijo el fiscal general del condado Essex, Paul Tucker. Este suceso se produce pocas horas después de otro tiroteo que dejó nueve heridos, entre ellos dos menores, en Detroit.

“Es bastante impresionante, a juzgar por la enorme cantidad de evidencia balística que hemos recaudado, que no hubiera más gente lastimada”, agregó Tucker.

Methuen está a unas 28 millas al norte de Boston, en la frontera con Nueva Hampshire.

Las autoridades no proporcionaron información sobre la cantidad de sospechosos en el caso y hasta el momento nadie ha sido arrestado. La policía no ha recuperado ningún arma. Tucker dijo que esta es una investigación abierta.

¿Cómo son las fiestas masivas convocadas por redes sociales?

Scott McNamara, jefe policial de Metheun, dijo que las autoridades han estado monitoreando lugares donde ese tipo de fiestas masivas y espontáneas suelen realizarse, pero que el ataque ocurrió en una localidad nueva y fue el primero en tornarse violento.

“Usualmente estas concentraciones incluyen música a alto volumen, conducta alocada, gente bebiendo”, dijo McNamara.

Este tipo de fiestas son realizadas en estacionamientos o lotes baldíos donde los jóvenes acuden en sus autos. McNamara explicó que recibieron llamadas de emergencia al 911 de jóvenes heridos en una fiesta convocada por redes sociales.

“Siempre que podemos tratamos de desalentar eso, y hemos tenido cierto éxito. Desafortunadamente experimentamos un incidente trágico aquí en Metheun anoche”, agregó.

