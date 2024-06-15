Nueve heridos, entre ellos dos niños pequeños y su madre, deja un tiroteo en un área recreativa en un suburbio de Detroit

Video Un niño y una mujer, en estado crítico tras el tiroteo en un parque en Michigan: esto se sabe del atacante

Nueve personas resultaron heridas el sábado, entre ellas dos niños pequeños y su madre, después de que un atacante abriera fugo al azar en una zona recreativa acuática en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, Michigan, informaron las autoridades.

Los agentes persiguieron al agresor hasta una vivienda, en donde el hombre murió de una herida de bala autoinflingida.

Un niño de 8 años recibió un disparo en la cabeza y se encontraba en estado crítico el sábado por la noche, dijo el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard, durante una conferencia de prensa. La madre del niño también se encontraba en estado crítico tras haber sido herida en el abdomen y la pierna, y su hermano de 4 años se encontraba en condición estable con una herida en la pierna.

Las autoridades inicialmente dijeron que creían que hasta 10 personas tenían heridas de bala por el tiroteo en Rochester Hills, pero ese número fue revisado después de consultar con los hospitales del área.

Las otras seis víctimas, todas de 30 años o más, se encontraban en condición estable, dijo Bouchard. Entre ellos se encontraban un matrimonio y un hombre de 78 años.



El tiroteo ocurrió poco después de las 5:00 pm en un parque de la ciudad que cuenta con un área de recreación con una superficie antideslizante donde la gente puede encender rociadores y fuentes de agua para jugar. Bouchard dijo que el ataque pareció ser aleatorio: el atacante condujo hasta el parque, caminó hasta el área recreativa acuática y disparó hasta 28 veces, deteniéndose varias veces para recargar.

Al menos un testigo informó que el agresor parecía usar dos armas durante el ataque, pero eso aún no ha sido confirmado, dijo el sheriff.

En el caos, “la gente caía, era golpeada, intentaba correr”, dijo Bouchard. "Cosas terribles que desafortunadamente todos nosotros en nuestro negocio de aplicación de la ley hemos visto demasiado".

El agresor “aparentemente no tenía prisa. Simplemente caminó tranquilamente de regreso a su auto”, dijo el sheriff.

La policía escuchó la llamada al 911 informando del tiroteo cuando se produjo, dijo Bouchard, porque la agencia utiliza un servicio que envía simultáneamente llamadas de emergencia a los socorristas. Un oficial llegó al lugar en dos minutos, agregó.

Bouchard dijo que los primeros agentes que llegaron inmediatamente comenzaron a proporcionar primeros auxilios, incluidos torniquetes.

Lo que se sabe del agresor

Los oficiales también pudieron encontrar rápidamente una dirección probable y en la residencia había un automóvil que coincidía con el vehículo del sospechoso.

Los agentes rodearon la casa e intentaron hacer contacto con el sospechoso que estaba dentro, sin éxito, dijo Bouchard. Enviaron un dron al interior de la casa y luego entraron y encontraron que el sospechoso estaba muerto.

En el interior se encontró otra arma. La rápida contención del sospechoso pudo haber evitado un “segundo capítulo” del tiroteo, dijo el sheriff, mostrando una fotografía de un rifle semiautomático sobre una mesa dentro de la casa.

El sospechoso no vivía en Rochester Hills y los investigadores aún no saben por qué fue a la plataforma acuática, según Bouchard.

Las autoridades no revelaron el nombre del hombre. Bouchard lo describió como un hombre blanco de 42 años y dijo que las autoridades creen que vivía con su madre. La madre del hombre fue notificada, dijo Bouchard.

"En términos del 'por qué', no lo sé", dijo Bouchard sobre el motivo del atacante.

En el lugar de los hechos las autoridades encontraron una pistola, tres cargadores vacíos y 28 casquillos percutidos. En la casa, recuperaron un rifle semiautomático y otra pistola que se cree que fue utilizada por el sospechoso para quitarse la vida, dijo Bouchard.

La policía acordonó la zona con cinta adhesiva y decenas de marcadores amarillos de evidencias yacían en el suelo entre coloridas sillas plegables.

“Cuando llegué a la escena comencé a llorar porque sé lo que se supone que es una plataforma de chapoteo”, un lugar donde la gente se reúne y se divierte, dijo el alcalde de Rochester Hills, Bryan Barnett.

El tiroteo fue un recordatorio “de que vivimos en un lugar frágil”, dijo Barnett.

"Un golpe en el estómago" para el condado

Rochester Hills está a unas 15 millas (24 kilómetros) al sur de Oxford, donde en 2021 un joven de 15 años mató a tiros a cuatro estudiantes de secundaria.

Este domingo el asesoramiento estará disponible en una oficina de servicio público local para cualquier persona que lo necesite, dijo Bouchard. El Centro de Resiliencia de Oxford, establecido para ayudar a los afectados por el tiroteo de 2021 en la Escuela Secundaria de Oxford, sigue en funcionamiento y puede ayudar a los miembros de la comunidad, dijo.

“Nuestra esperanza más ferviente, al menos en su opinión, es que todas las víctimas heridas se recuperen rápidamente”, dijo Bouchard. "Ninguno de nosotros... anticipó llegar al fin de semana del Día del Padre con este tipo de tragedia que afectará profundamente a las familias para siempre".

El tiroteo del sábado se produjo al final de la primera semana completa de vacaciones de verano para los estudiantes que asisten a las escuelas de la comunidad de Rochester. Bouchard lo llamó “un golpe en el estómago” para el condado.

"Hemos pasado por tantas tragedias", dijo el sheriff. “Sabes, ni siquiera comprendemos completamente lo que pasó en Oxford. Y ahora tenemos otra tragedia completa a la que nos enfrentamos”.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo en la plataforma social X que estaba desconsolada al enterarse del tiroteo y que estaba en contacto con funcionarios locales.

