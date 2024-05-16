Aumenta a 7 los muertos en el área de Houston por las fuertes tormentas que azotan Texas

Video Tormentas en Houston, Texas, dejan al menos cuatro muertos: casi un millón de personas están sin electricidad

Al menos siete personas habían muerto hasta el viernes por las tormentas que azotan desde el jueves el sureste de Texas, que dejaron además numerosas infraestructuras dañadas y al menos 900,000 clientes sin servicio eléctrico, confirmaron las autoridades.

Durante las tormentas se han registrado vientos de hasta 100 millas por hora, equivalentes a un huracán de categoría 2 en la escala Saffir Simpson, los cuales han producido "un considerable daño en el centro de la ciudad".

Al menos tres de los decesos fueron causados por la caída de árboles y otro cuando los fuertes vientos derivaron una grúa. Otra persona murió por el impacto de un rayo y otro mientras salía a conectar su equipo de oxígeno al carro porque no tenía electricidad.

Las calles se anegaron y en toda la región había árboles y líneas eléctricas caídas. Los vientos alcanzaron las 100 mph, “con algunos tornados”, indicó Whitmire, que apuntó que las ráfagas más potentes recordaban al huracán Ike que azotó la ciudad en 2008. Cientos de ventanas de hoteles y edificios de oficinas del centro de la ciudad quedaron destrozadas y sus restos llenaban las calles, lo que llevó al gobierno estatal a movilizar a agentes del Departamento de Seguridad Pública para custodiar la zona.



Las autoridades municipales instaron a los residentes a que no saliera a las carreteras, ya que muchas de ellas estaban intransitables y numerosos semáforos estaban fuera de servicio. "Le rogamos que esta noche no conduzca por el centro de Houston ni por ningún otro lugar de la región que haya sufrido daños por la tormenta. Hay escombros, vidrios y cables eléctricos en las calles", dijo a través de redes sociales el Servicio Meteorológico Nacional de Houston.

A primera hora de este viernes, cerca de 800,000 clientes seguían sin electricidad en el condado de Harris y sus alrededores, donde se encuentra Houston, según Poweroutage.us. Con 2.4 millones de habitantes, Houston es la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos y la más poblada del estado. En el condado viven más de 4.7 millones de personas.

Houston cancela las clases por las fuertes tormentas

En el Minute Maid Park, el estadio de los Astros de Houston, la tormenta obligó a cerrar el techo retráctil, pero el viento era tan potente que la lluvia entraba igual. En la zona del jardín se pudieron ver charcos durante el partido contra los Atléticos de Oakland.

El Distrito Escolar Independiente de Houston canceló las clases del viernes para alrededor de 400,000 estudiantes de sus 274 centros.

Aunque el sistema de tormentas se movía con rapidez, este viernes las alertas y avisos por inundaciones seguían activos en Houston y en otras zonas al este. En el vecino estado de Luisiana, las potentes tormentas dejaron a más de 215,000 personas sin electricidad.

Los dos principales aeropuertos de Houston suspendieron temporalmente los vuelos.

Video Imágenes de la emergencia: inundaciones repentinas desbordan ríos y cubren vecindarios en Texas y Louisiana

Se suspendieron los vuelos en los dos principales aeropuertos de Houston debido a las condiciones meteorológicas. En el Aeropuerto Intercontinental Bush se registraron vientos sostenidos de más de 60 mph.

"Nuestros departamentos de bomberos y policía están en las calles para asistir a quienes lo necesiten. La seguridad pública es nuestra prioridad. No toleraremos el saqueo ni la violencia. Es crucial que nos unamos y nos apoyemos mutuamente. Manténganse seguros y ayuden a sus vecinos", publicó la oficina del alcalde de Houston en X (antes Twitter).

Apenas la primera semana de mayo, otras fuertes tormentas que azotaron la región obligaron a realizar numerosos rescates, algunos de ellos de personas que quedaron atrapadas en los tejados de sus viviendas inundadas.