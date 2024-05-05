Un niño muere arrastrado por las corrientes tras el paso de las tormentas por Texas

Video Calles convertidas en ríos y casas inundadas: el preocupante panorama en Texas tras las intensas lluvias

Las tormentas siguen afectando a Texas. En la zona de Fort Worth, un niño murió después de ser arrastrado luego de que el coche en el que viajaba quedó atrapado en las aguas de la inundación. Mientras que este domingo las lluvias continuaron en la saturada zona de Houston, donde cientos de personas han sido rescatadas de casas y varias carreteras continúan inundadas.

En el condado de Johnson, al sur de Fort Worth, un niño de 5 años murió tras ser arrastrado después de que el vehículo en el que viajaba quedara atrapado en aguas rápidas cerca de la comunidad de Lillian, poco antes de las 2:00 a.m. del domingo, dijo un funcionario.

El niño y dos adultos estaban tratando de llegar a tierra firme cuando fueron arrastrados, dijo Jamie Moore, el director de gestión de emergencias del condado de Johnson, en una publicación de Facebook.

Los dos adultos fueron rescatados alrededor de las 5:00 a.m y trasladados a un hospital, mientras que el niño fue encontrado muerto alrededor de las 7:20 a.m. en el agua, dijo Moore.

Las tormentas provocaron un nivel de lluvia de casi dos pies en un lapso de seis a ocho horas en algunas zonas desde el centro de Texas hasta el área de Dallas-Fort Worth durante la noche, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), Matt Stalley.

El experto informó que las lluvias arrasaron algunas carreteras al oeste de Waco.

Altos niveles de lluvia mantienen inundada a Texas

En la última semana, las zonas cercanas al lago Livingston, situado al noreste de Houston, han recibido más de 23 pulgadas de lluvia, dijo el meteorólogo del NWS, Jimmy Fowler, el domingo por la tarde.

Mientras que las áreas en el noreste del condado de Harris, el tercer condado más grande de la nación que incluye Houston, tenía un rango de entre seis pulgadas a casi 17 pulgadas de lluvia en ese mismo período, informó el meteorólogo.

Los chubascos dispersos en el área de Houston el domingo trajeron precipitaciones de ligeras a moderadas, dijo.

“Las precipitaciones caídas durante la noche y esta mañana prolongaron la crecida del río”, dijo Fowler.

Dijo que la lluvia disminuiría por la tarde y que no se esperaban precipitaciones intensas en la próxima semana.

Houston propensa a las inundaciones

Houston es una de las áreas metropolitanas más propensas a las inundaciones del país. La ciudad de más de dos millones de habitantes tiene una larga experiencia en hacer frente a fenómenos meteorológicos devastadores.

En 2017, el huracán Harvey descargó lluvias históricas que inundaron miles de hogares y provocaron más de 60,000 rescates por parte del personal gubernamental en todo el condado de Harris.

El área metropolitana de Houston abarca unas 10,000 millas cuadradas, una superficie ligeramente mayor que la de Nueva Jersey. Está surcada por unas 1,700 millas de canales y arroyos que desembocan en el Golfo de México, a unas 50 millas al sureste del centro de la ciudad.

El sistema de ingeniería para drenar las lluvias torrenciales fue diseñado inicialmente hace casi 100 años y ha tenido dificultades para seguir el ritmo del crecimiento de la ciudad y de las grandes tormentas.

