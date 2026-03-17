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El narco mexicano 'La Tuta' se declaró hoy no culpable: Esto sigue en su proceso judicial

La fecha de su próxima audiencia quedó definida

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Por:N+ Univision
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Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", se declaró no culpable hoy ante el juez en la Corte de Distrito, en Nueva York.

Durante la audiencia, Gómez Martínez rechazó los cargos de la acusación, acompañado por su abogado defensor y representantes de la fiscalía. El proceso contó también con la asistencia de un intérprete en español.

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De acuerdo con la información judicial, en caso de ser declarado culpable, "La Tuta" podría enfrentar cadena perpetua.

El exfundador de la Familia Michoacana tendrá su audiencia previo al juicio el próximo 24 de junio de 2026 a las 11:30 horas.


En breve más información.

FBPT

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