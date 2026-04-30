ÚLTIMA HORA
estados unidos

Cámara de Representantes aprueba proyecto para financiar Seguridad Nacional y poner fin a cierre de gobierno que ha marcado un nuevo récord

Tras semanas de retraso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el jueves para financiar gran parte del Departamento de Seguridad Nacional, pero no sus operaciones de control migratorio, y envió el paquete bipartidista al presidente Donald Trump para que lo firme, poniendo fin al cierre de agencia más prolongado en la historia

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cierre de refugios en San Francisco agrava la crisis de personas sin hogar

La Casa Blanca había advertido que los fondos temporales que Trump había utilizado para pagar al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte y de otras dependencias “pronto se agotarían”, y eso desató nuevas amenazas de interrupciones en los aeropuertos.

Relacionado

OFAC sanciona red financiera por facilitar pagos ilícitos de petróleo, misiles y transferencias en Irán
1 mins

OFAC sanciona red financiera por facilitar pagos ilícitos de petróleo, misiles y transferencias en Irán

Estados Unidos
Aterriza primer vuelo directo entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años suspendido
2 mins

Aterriza primer vuelo directo entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años suspendido

Estados Unidos
Inflación se acelera a 3,5% y economía de Estados Unidos crece 2% en el primer trimestre de 2026
2 mins
ÚLTIMA HORA

Inflación se acelera a 3,5% y economía de Estados Unidos crece 2% en el primer trimestre de 2026

Estados Unidos
Padre e hija se declaran culpables por vender arte falso en Nueva York; fraude supera los 2 mdd
2 mins

Padre e hija se declaran culpables por vender arte falso en Nueva York; fraude supera los 2 mdd

Estados Unidos
Tragedia en Luna de miel: ICE detiene a camionero indocumentado acusado de causar la muerte de una pareja en Oregón
2 mins

Tragedia en Luna de miel: ICE detiene a camionero indocumentado acusado de causar la muerte de una pareja en Oregón

Estados Unidos
Ataque en Cena de Corresponsales en Washington reabre alerta por agresores que cruzan estados para cometer violencia
2 mins

Ataque en Cena de Corresponsales en Washington reabre alerta por agresores que cruzan estados para cometer violencia

Estados Unidos
El joven estudiante con estatus legal que terminó en la cárcel de ICE
4 mins

El joven estudiante con estatus legal que terminó en la cárcel de ICE

Estados Unidos
Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo este 30 de abril de 2026 con lluvias, calor y tormentas en varias regiones
1 mins

Clima hoy en EEUU: Pronóstico del tiempo este 30 de abril de 2026 con lluvias, calor y tormentas en varias regiones

Estados Unidos
Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 29 de abril de 2026, con un premio mayor de $143 millones
2 mins

Powerball: estos fueron los números ganadores del sorteo del 29 de abril de 2026, con un premio mayor de $143 millones

Estados Unidos
Jurado en EEUU declara culpable a afgano por atentado en aeropuerto de Kabul que dejó más de 180 muertos
1 mins

Jurado en EEUU declara culpable a afgano por atentado en aeropuerto de Kabul que dejó más de 180 muertos

Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional ha estado sin fondos habituales desde el 14 de febrero, lo que ha causado dificultades a los trabajadores, aunque gran parte de la agenda migratoria de Trump, que es central en la disputa, se financia por separado.

PUBLICIDAD

La congresista Rosa DeLauro, de Connecticut, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, afirmó: “Ya era hora”, y recordó que propuso el proyecto de ley hace más de dos meses.

La Cámara de Representantes votó rápidamente por votación a viva voz, sin un registro formal nominal, para aprobar la medida.

La estrecha mayoría republicana en la cámara baja se ha estancado repetidamente bajo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, con su propio partido enredado en disputas internas sobre una serie de asuntos pendientes, incluido el financiamiento de seguridad nacional. Aunque el Senado aprobó por unanimidad el paquete bipartidista hace un mes, el proyecto de ley quedó estancado en la Cámara de Representantes.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Socias por accidente
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX