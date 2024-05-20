Secuestró y enterró viva a su esposa, ahora pasará el resto de su vida en la cárcel

Video Desde la cárcel, habla la mujer condenada a cadena perpetua por la muerte de su bebé

Un hombre fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Arizona por haber enterrado viva a su esposa en una tumba cerca de su casa y abandonarla hasta morir mientras sus hijas dormían en casa.

David Michael Pagniano, de 62 años de edad, se declaró culpable de la muerte de su esposa en 2017 antes del inicio del juicio sin llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, permitiendo al juez determinar la pena que recibiría.

La “horribles circunstancias” de la muerte de Sandra Pagniano

En un comunicado, el fiscal del condado de Yavapai, Dennis McGrane, dijo que había solicitado la pena de muerte debido a "las horribles circunstancias que rodearon el secuestro y asesinato" de Sandra Pagniano.

"Sandra fue secuestrada de su casa mientras sus hijas dormían” explica el comunicado. McGrane añadió que la víctima “fue atada con cinta adhesiva, conducida a un lugar remoto y enterrada viva".

El fiscal indicó además que "la evidencia reveló que la víctima forcejeó vigorosamente mientras yacía en la tumba y probablemente estuvo consciente hasta cinco minutos después de ser enterrada".

Las autoridades dijeron que Sandra Pagniano, de 39 años, desapareció mientras estaba en proceso de divorciarse de su esposo en mayo de 2017. La víctima y su esposo estaban separados pero aún vivían en la misma casa con sus dos hijas pequeñas.

David Michael Pagniano fue condenado a cadena perpetua por la muerte de su esposa. Imagen Yavapai County Sheriff's Office



La Medicatura Forense del condado de Yavapai confirmó que la víctima había sido enterrada viva después de que su cuerpo fue encontrado enterrado, atado y amordazado con cinta de embalaje en una zona rural 10 millas al noroeste de la casa de la pareja en Prescott en el centro de Arizona

Funcionarios de la oficina del alguacil del condado recopilaron datos del teléfono celular de Pagniano que demostraron que estuvo en el área donde fue recuperado el cadáver tanto en los días anteriores al secuestro como en la noche en que ocurrió.

Poco después, un gran jurado acusó a Pagniano de asesinato.

"Espero que la cadena perpetua traiga algún cierre para la familia de la víctima", dijo McGrane en el comunicado.

Las notas falsas

Los detectives de la oficina del alguacil recuperaron dos notas que habían sido incluidas en el expediente del caso de divorcio de la pareja después de la desaparición de Sandra Pagniano, las cuales supuestamente habían sido escritas por ella diciendo que abandonaba a David Pagniano y que le entregaba los vehículos, la casa y la custodia de sus hijas.

Un examen forense de las notas reveló que ambas habían sido escritas por Pagniano y no por su esposa, según indicaron las autoridades.

La Oficina del Fiscal del condado de Yavapai informó que Pagniano ya había sido sentenciado el 9 de mayo a 16 años y medio de prisión por secuestro, falsificación y fraude.