El largo historial de arrestos del acusado por el accidente que mató a ocho trabajadores agrícolas en Florida

Había fumado aceite de cannabis: lo que se sabe del conductor que chocó el autobús con migrantes en Florida

Bryan Maclean Howard, de 41 años de edad, se declaró inocente de ocho cargos de homicidio al conducir bajo los efectos de la marihuana y que contribuyeron al accidente del martes en el que la camioneta pickup que conducía chocó contra un autobús, matando a ocho trabajadores agrícolas mexicanos e hiriendo a más de 30.

Howard, quien cuenta con un amplio expediente policial por delitos similares, dijo a los detectives encargados de la investigación que había fumado aceite de marihuana y tomado medicamentos recetados horas antes del accidente, según el informe del arresto.

El largo historial de arrestos por conducción peligrosa de Bryan Howard

En el informe del arresto indica que Howard tenía los ojos rojos y llorosos, y que arrastraba las palabras después del choque, el que dijo no recordar.

Esta no es la primera vez que Howard tiene problemas con las autoridades. Registros judiciales del condado Marion muestran que Howard ha tenido al menos tres accidentes vehiculares y numerosas multas de tránsito desde 2006, incluyendo una citación por cruzar la línea central de una carretera de dos vías.

Multiples fotos policiales a través de los años de Bryan Howard, el hombre acusado por la muerte de ocho trabajadores agrícolas mexicanos que viajaban en un autobus en Florida el martes, cuando fue chocado por la camioneta pickup de Howard quien conducía presuntamente bajo la influencia de sustancias. Howard tiene un largo historial de arrestos por conducción peligrosa. Imagen Marion County Sheriff's Office



De manera similar, Howard conducía su camioneta pickup Ford Ranger 2001 sobre la línea central en una carretera de dos carriles cuando golpeó el autobús, haciendo que se saliera de la vía, se estrellara contra un árbol y se volcara, según la Patrulla de Caminos de Florida (FHP).

Las autoridades han suspendido la licencia de conducir de Howard al menos tres veces, la más reciente en 2021, por haber acumulado demasiadas multas en un año. En 2013 fue condenado por robo, y un año después su libertad condicional fue revocada después de que dio positivo en una prueba de drogas por consumo de cocaína.

Bryan Howard había consumido marihuana y medicamentos antes del accidente

Esta vez, el informe indica que Howad dijo a un investigador de la FHP que unos días antes había estrellado el auto de su madre contra un árbol al esquivar a un animal, y que el lunes por la noche había tomado dos medicamentos anticonvulsivos y medicación para la hipertensión, además de fumar aceite de marihuana.

Dijo que se despertó unas cinco horas más tarde y que al momento del accidente conducía hacia una clínica donde recibe medicación diaria para una vértebra astillada, según la declaración jurada.

Después de fallar varias pruebas de sobriedad Howard fue arrestado, según el informe del FHP.

Al declararse inocente de los cargos de los cuales se le acusa, Howard dijo a un juez por teleconferencia desde la cárcel que trabaja de forma independiente como pintor y colocador de paneles de yeso, que no tenía dependientes y que solo tenía 700 dólares en el banco y ningún otro activo. Howard tenía la cabeza vendada y vestía una bata protectora que se suele dar a los presos en vigilancia para prevenir suicidios.

El juez le negó la libertad bajo fianza, le asignó un defensor público y fijó su próxima comparecencia en la corte para el próximo mes.



