tiroteo Se registra tiroteo en Piedmont Park, Atlanta, durante festival 'Día 404' Hasta el momento se desconoce información sobre el o los participantes del tiroteo en Piedmont Park.

Video Tiroteo en Idaho deja tres muertos; autor enfrenta cargos de intento de asesinato

La noche de este sábado 4 de abril en Piedmont Park, en Atlanta, se reportó un tiroteo mientras decenas de personas celebraban el festival del “Día 404”.

En redes sociales se han difundido múltiples imágenes de los momentos en que se escuchan disparos, provocando que decenas de personas emprendieran la huída para buscar refugio.

PUBLICIDAD

Elementos de la Policía de Piedmont Park se trasladaron a la escena, en donde se puede observar una fuerte movilización de seguridad, realizaron el cierre de calles circundantes en Midtown, incluyendo entradas cerca de 10th Street y 14th Street.

De acuerdo con los primeros reportes locales, el Departamento de Policìa de Atlanta habría confirmado la muerte de una persona y otra más herida que fue trasladada al Hospital Memorial Grady.

Hasta el momento se desconoce información sobre el o los participantes del tiroteo en Piedmont Park.

WATCH: Vides shows multiple shots fired during 404 festival at Piedmont Park in Atlanta, Georgia; at least 2 shot, 1 dead, per ATLScoop. https://t.co/TM2hDHQYsS pic.twitter.com/1UUHqaSsZq — Resist Wire (@ResistWire) April 5, 2026