San Diego

Un casco salva la vida de un jardinero tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego

El Jefe del Departamento de Policía de San Diego, Scott Wahl, informó que se investiga a dos jóvenes que dispararon en el Centro Islámico y luego atacaron a un jardinero en una casa cercana. El trabajador sobrevivió y los agresores fueron hallados muertos

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Por:N+ Univision
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Video Tiroteo en mezquita de San Diego, California: Autoridades ofrecen conferencia sobre ataque armado

Fue un casco lo que posiblemente ayudó a salvar la vida a un trabajador que estaba realizando jardinería en una propiedad privada en San Diego. El sobreviviente, de quien se desconoce su nombre y nacionalidad, fue atacado por dos jóvenes de 17 y 18 años que minutos antes dispararon contra el Centro Islámico, considerado la mezquita más grande del condado.

El ataque dejó tres personas muertas, entre ellas un trabajador de seguridad que, de acuerdo con las autoridades, evitó un incidente mayor durante la agresión registrada durante la mañana de este lunes.

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El Departamento de Policía de San Diego dio una conferencia de prensa en la que presentó los primeros avances de las investigaciones por el tiroteo, en el que fallecieron los dos jóvenes sospechosos.

Video Tiroteo en Centro Islámico de San Diego, California: Aumenta a tres el número de muertos

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La reconstrucción de las autoridades indica que a las 11:42 se recibió el reporte de disparos en el Centro Islámico, donde se encontraban niños y adultos. Al lugar se trasladaron e ingresaron policías buscando a uno o varios agresores.

Un posible crimen de odio

El jefe de la Policía de San Diego, Scott Wahl, explicó que mientras el personal se encontraba en el inmueble, recibieron un segundo reporte de otro tiroteo a unas cuadras de la primera agresión.

Sin dar mayores detalles, Scott Wahl comentó que un jardinero fue atacado desde un automóvil por alguno de los agresores identificados por las autoridades. El jefe de la Policía mencionó que al parecer el disparo impactó en el casco que llevaba el trabajador, situación que sigue en investigación. Pero de confirmarse este hecho, habría contribuido a salvar su vida.

“Recibimos llamadas de que un vehículo a un par de cuadras de distancia le estaba disparando a un jardinero. El jardinero va a estar bien, pero aún seguimos esto, y tal parece que le pudieron haber disparado en el casco que le salvó su vida. Esto no está totalmente confirmado en este momento”, explicó Wahl.

Video Tiroteo en el Centro Islámico de San Diego: 5 muertos, incluidos los sospechosos del ataque a la mezquita

Los dos agresores fueron encontrados muertos en un vehículo. Las autoridades continúan rastreando más datos para determinar cuál fue el motivo del ataque considerado como de odio, así como la causa de fallecimientos de ambos.

Por el momento, las autoridades identificaron que uno de los agresores tiene relación con la escuela de secundaria Madison y que dejó una carta con un mensaje que no ha sido revelado por las autoridades.

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