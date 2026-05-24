Salario Los guardias de seguridad privada y su trabajo: ser la primera línea de defensa ante un ataque, por un salario de 18 dólares la hora El trabajo de los guardias de seguridad, a menudo, se pasa por alto; arriesgan su bienestar y su vida por salarios bajos

Video Tiroteo en mezquita de San Diego, California: Autoridades ofrecen conferencia sobre ataque armado

En promedio, ganan 18 dólares la hora. A muchos se les exige que aporten su propio chaleco antibalas. Y cuando un pistolero irrumpe por la puerta de una iglesia, un Walmart o una oficina gubernamental, se depende de ellos para enfrentarse a intrusos decididos a causar consecuencias mortales.

Esa es la descripción implícita del puesto de un guardia de seguridad privado en los Estados Unidos.

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El más de 1.2 millones de miembros del personal de seguridad privada del país es casi el doble de los aproximadamente 700,000 agentes de policía de la nación, pero a menudo se mimetizan con el entorno mientras la gente sigue con su vida cotidiana. Como elementos uniformados fijos en bancos, hospitales, escuelas, tiendas minoristas, complejos de apartamentos y edificios municipales, su presencia, a veces vaga o cuestionable, ha convertido a algunos de ellos en objeto de burla, tal como se retrató en la película de 2009 "Paul Blart: Mall Cop" (Superpoli de centro comercial).

Sin embargo, en una cultura plagada de tiroteos en masa, los guardias de seguridad trabajan en la primera línea con poco reconocimiento, encargados de hacer frente a lo que el trabajo puede exigir en el peor de los casos. El 18 de mayo, un guardia de seguridad estuvo entre las tres personas asesinadas en el Centro Islámico de San Diego, siendo elogiado por la policía por sus acciones para evitar lo que pudo haber sido una tragedia mayor.

"Los oficiales de seguridad pueden ser invisibles hasta el momento en que más importa", señaló Mark Hjelle, director ejecutivo de Protos Security, una firma de seguridad con sede en Norwalk, Connecticut. "Hay que mantenerse vigilante ante el único momento en que alguien entra a un edificio, y eso es algo muy difícil de hacer".

En todo Estados Unidos, estados como Luisiana, Maryland y Pensilvania están impulsando leyes para mejorar la seguridad, la capacitación y la protección legal de los guardias de seguridad. La ciudad de Nueva York, donde trabajan unos 60,000 oficiales de seguridad privada, aprobó este año la Ley de Seguridad y Protección Aland Etienne, que les garantiza mejores salarios, beneficios y tiempo libre; la ley lleva el nombre de un guardia de seguridad asesinado en julio de 2025 mientras custodiaba el vestíbulo de un edificio de oficinas de Park Avenue durante un tiroteo en masa.

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"Los guardias de seguridad son verdaderos socorristas de primera línea", afirmó Robert C. Smith, director ejecutivo de Nightlife Security Consultants, un programa de capacitación en seguridad con sede en San Diego enfocado en la industria de la hospitalidad. "¿Quién está en el lugar de los hechos cuando ocurre un apuñalamiento o un tiroteo? Rara vez reciben la atención pública. Pero están allí día tras día, y su prioridad número uno es mantenerte a salvo".

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., aunque los guardias de seguridad experimentan tasas de lesiones comparables a las de otros empleos, su tasa de mortalidad es más del doble que la del empleado promedio. Las agresiones son el motivo más frecuente, y la mayoría ocurre durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Los guardias de seguridad de los clubes nocturnos, por ejemplo, a menudo se enfrentan a situaciones volátiles. El 10 de mayo, Dominique Coleman, un guardia de seguridad de 38 años en un club nocturno de Fort Worth, Texas, murió tras ser baleado al enfrentarse a unos clientes afuera del local, tres días después de que Jordan Jones, un guardia de seguridad de 28 años, muriera tiroteado tras disolver una pelea en un bar de Acworth, Georgia.

En octubre, el guardia de seguridad Amos Gary, de 54 años, estuvo entre las cuatro personas asesinadas en un tiroteo frente a un bar y parrilla en St. Helena Island, en Carolina del Sur.

Manny Márquez, director de operaciones de Nightlife Security Consultants, afirmó que el papel de los guardias de seguridad a veces es subestimado incluso por los propios dueños de los negocios que los contratan.

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"Las operaciones de seguridad para un establecimiento de hospitalidad suelen estar al final de la lista de prioridades", explicó. "No es la parte atractiva del negocio. No es el cóctel ni el plato del menú más novedoso. Los guardias de seguridad son básicamente una línea de gasto en un estado de pérdidas y ganancias, y no reciben la atención que merecen".

A security guard stands at one entrance of the school to the gym at Greece Athena High School in Rochester, New York, on Feb. 2, 2026. Imagen Tina MacIntyre-Yee/Democrat and /Tina MacIntyre-Yee/Democrat and

Para algunos guardias de seguridad, el sueldo apenas cubre las necesidades básicas

Dado que la retención y el reclutamiento de policías son problemas permanentes para las fuerzas del orden, las empresas y municipios como Portland, Oregón, y Santa Fe, Nuevo México, están recurriendo a la seguridad privada para cubrir la brecha, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke y la Universidad de Chicago.

Los informes sugieren que la presencia de guardias de seguridad en los espacios públicos puede disuadir la delincuencia, pero la mayoría no porta armas y carece de la capacidad de un oficial de policía para emitir multas o realizar arrestos. Sus salarios promedio son aproximadamente la mitad de los de los oficiales de policía, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., a menudo sin las pensiones y protecciones legales correspondientes.

Casi las tres cuartas partes trabajan en servicios de investigación y seguridad, según la oficina, y muchos otros lo hacen en tiendas minoristas, hospitales y escuelas. Los guardias de seguridad también ofrecen una presencia crucial en recintos artísticos y deportivos, casinos, bancos, bares y clubes nocturnos.

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Los salarios varían considerablemente. Un puesto de oficial armado de Allied Universal en Chicago para veteranos y policías retirados comienza en 28 dólares por hora. Universal es una de las empresas más grandes de este tipo, con unos 770,000 empleados en 100 países. Una oferta de Arrow Security para una sinagoga de Connecticut comienza en 55 dólares por hora.

Sin embargo, en el Área de la Bahía, el 80% de los guardias de seguridad privada no ganan lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, según un estudio publicado en abril por la Universidad de California, Berkeley. Los guardias de seguridad privada del estado ganan 20 dólares por hora en promedio; algunos ganan tan solo 14.85 dólares por hora, y casi la mitad son considerados trabajadores de bajos salarios.

David Kaye relató que la desesperación lo llevó a trabajar durante varios años como guardia de seguridad en San Francisco.

En 2020, perdió su empleo de soporte técnico y pasó tres meses en un hospital luchando contra el COVID-19. Con facturas médicas abrumadoras acumulándose, Kaye se vio obligado a dejar su hogar y vivir en Airbnbs.

Varios amigos habían trabajado como guardias y le dijeron que siempre se estaba contratando personal. Kaye necesitaba un sueldo fijo y, tras ocho horas de capacitación, empezó a trabajar como guardia desarmado para empresas privadas del Área de la Bahía. Una de sus funciones consistía en vigilar un generador frente a un hospital al que previamente le habían robado el cableado de cobre.

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Con el tiempo, Kaye ascendió a un puesto de supervisión, pero el sueldo apenas cubría los Airbnbs entre los que saltaba. Ganaba 22 dólares por hora como guardia de nivel inicial y 28 dólares como supervisor.

En el mundo de la seguridad privada, un mayor sueldo suele conllevar un mayor riesgo. Cuando el gerente de Kaye le preguntó si quería convertirse en guardia armado por unos pocos dólares más por hora, se negó de inmediato.

"No quiero estar en una situación en la que necesite un arma", aseguró. "Mi vida no vale 40 dólares más al día".

En la línea de fuego

Aun así, los guardias desarmados pueden pagar el precio de todos modos. Entre las víctimas de los últimos dos años se encuentran:

- Febrero de 2026: SunJun July, de 22 años, que trabajaba en el turno nocturno de seguridad en un hotel de Oklahoma City mientras ahorraba para la escuela de odontología, murió cuando se disparó una pistola en medio de una pelea entre adolescentes a los que había escoltado fuera del vestíbulo.

- Abril de 2025: Eddie Shed, de 39 años, diácono y jefe de seguridad de una iglesia en Gulfport, Misisipi, murió tiroteado mientras intervenía en una disputa doméstica tras una reunión de Pascua en la iglesia.

- Febrero de 2025: Ivan Diaz Jr., guardia de seguridad de un club nocturno en Allentown, Pensilvania, murió tiroteado mientras intentaba desescalar un altercado dentro del club.

- Enero de 2025: Jesús Loera, de 45 años, asesinado mientras impedía que una persona armada entrara al consulado de Honduras en Doraville, Georgia.

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En Buffalo, Nueva York, el guardia de seguridad Aaron Salter Jr., de 55 años, estaba armado cuando el peligro llegó al supermercado Tops donde trabajaba el 14 de mayo de 2022.

El oficial de policía retirado acompañaba a un cliente al exterior cuando un supremacista blanco de 18 años, inspirado por el autor de la masacre de marzo de 2019 contra 51 personas en dos mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), se acercó a la tienda con un rifle semiautomático. Salter se enfrentó al pistolero y luego corrió al interior para advertir a los clientes del ataque antes de ser abatido a tiros.

En su ceremonia fúnebre, el comisionado de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, elogió a Salter por dar al personal y a los clientes del interior "segundos preciosos para escapar" hacia la parte trasera de la tienda.

"Gracias a eso", dijo, "hubo sobrevivientes".

Motivado para servir como protector

A medio mundo de distancia, en California, la masacre de Christchurch había impulsado a otra persona a actuar: Amin Abdullah. Este entusiasta de la arquería y padre de ocho hijos decidió convertirse en guardia de seguridad tras el incidente, aceptando un trabajo en el Centro Islámico de San Diego. Convertido en una figura muy querida en el centro, era, a pesar de su actitud cálida y amistosa, tan vigilante como un halcón.

"Incluso si era un día tranquilo, él estaba alerta y preparado", recordó Mayte Gutiérrez, exadministradora escolar del centro.

Abdullah estaba preparado el 18 de mayo, cuando dos adolescentes extremistas armados, aparentemente impulsados también por los asesinatos de Christchurch, rebasaron ese día el puesto de control de seguridad del centro. Él abrió fuego y se comunicó por radio con los profesores en medio de la refriega para que cerraran sus puertas y pusieran a los 140 niños de la escuela en lugares ocultos.

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Abdullah siguió disparando, forzando a que el enfrentamiento se trasladara al exterior antes de ser abatido a tiros. Para cuando los tiradores volvieron a entrar al edificio, los salones de clase estaban vacíos, y ambos huyeron a un vecindario cercano antes de quitarse la vida.

Amin Abdullah, padre de ocho hijos y guardia de seguridad durante muchos años en el Centro Islámico de San Diego, fue asesinado por las autoridades al enfrentarse a dos hombres armados que abrieron fuego en la mezquita. Imagen Mohammad Abdullah

El jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, dijo sobre Abdullah: "Sus acciones fueron heroicas".

La rabina Jen Lader, del Temple Israel, a las afueras de Detroit, se encontraba en la capital del país promoviendo leyes para aumentar los fondos de seguridad en los espacios religiosos cuando se enteró del ataque. Esto le reavivó los recuerdos de otro incidente ocurrido a principios de este año en el Temple Israel, donde un hombre armado embistió con una camioneta la sinagoga e intentó asaltar el edificio con 140 estudiantes en su interior; las autoridades informaron que murió por una herida de bala autoinfligida en medio de un tiroteo con los oficiales de seguridad.

"Cuando contratas a alguien para que se siente en la recepción, no piensas que le estás pidiendo que dé su vida por ti, pero eso es lo que es. Estás contratando a personas que tienen la tarea literal de interponerse entre tú y un criminal", señaló Lader.

Hjelle, de Protos Security en Connecticut, afirmó que el entorno se ha vuelto cada vez más complejo en los últimos años, con comportamientos más impredecibles impulsados por problemas de salud mental y la radicalización. Una industria que antes se centraba en la disuasión física ahora exige criterio y conciencia de la situación.

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"Esto ejerce más presión sobre los oficiales de seguridad", apuntó Hjelle.

Los lugares de culto dependen cada vez más de los guardias de seguridad

Mientras tanto, el ataque de San Diego ha llevado a grupos religiosos y de defensa de derechos a exigir mayores protecciones en los lugares de culto, los cuales han comprobado que este tipo de enfoques funcionan.

En diciembre de 2019, dos miembros voluntarios de seguridad de la Iglesia de Cristo West Freeway, en un suburbio de Fort Worth, Texas, sacaron sus armas y mataron a tiros a un hombre que había entrado a una iglesia abarrotada con una escopeta, habiendo asesinado a dos personas antes de que los voluntarios pusieran fin al ataque.

En junio de 2025, guardias de seguridad armados en la Iglesia Comunitaria CrossPointe, en un suburbio de Detroit, dispararon y desarmaron a un hombre de 31 años que vestía equipo táctico y atacó la iglesia durante un servicio juvenil.

En Washington, D.C., la Iglesia Bautista Shiloh ha dependido durante años de diáconos y voluntarios para revisar a las personas que entran al edificio. Pero con el aumento de los tiroteos y ataques a lugares de culto, la iglesia ahora tiene la intención de colocar guardias de seguridad armados y vestidos de civil en las entradas y en el estacionamiento.

"No queremos parecer un estado policial, pero queremos garantizar la seguridad de nuestra congregación", declaró el director de seguridad de la iglesia, Rick Coleman.

Bill Ganley, director de seguridad comunitaria de la Federación Judía de San Diego, señaló que las instituciones judías dependen de los guardias de seguridad y de equipos de voluntarios para identificar posibles amenazas y tomar decisiones en fracciones de segundo en esos momentos críticos antes de que lleguen los equipos de emergencia.

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"El hecho de que haya personas dispuestas a atacar basándose en su odio es algo a lo que estos oficiales de seguridad saben que podrían tener que enfrentarse", comentó.

En Faith Chapel, una iglesia cristiana en el este del condado de San Diego, las prácticas de seguridad han evolucionado con el tiempo para hacer frente a los crecientes peligros. Leticia Riordan, líder de seguridad de la iglesia, explicó que el ministerio ha pasado de un enfoque reactivo a uno más proactivo.

Los preparativos para el equipo de seguridad de la iglesia, compuesto por unos 15 voluntarios y varios guardias armados, incluyen capacitación basada en escenarios utilizando casos del mundo real, con el objetivo de que las situaciones ensayadas se sientan realistas y permitan a los miembros del equipo mantenerse enfocados en su entrenamiento bajo presión.

"Cuando entrenamos, entrenamos y entrenamos, somos capaces de dejar de lado la parte emocional", afirmó Riordan.

Mike Harvill, quien dirige la seguridad en una megaiglesia en Detroit, Míchigan, contrata a empresas externas para dirigir capacitaciones de desescalada y simulacros de tirador activo. Los recientes ataques con embestida de vehículos han llevado a la iglesia a planear la instalación de bolardos cerca de la entrada y grandes rocas en el jardín, detalló.

Harvill, de 65 años, quien se unió al equipo de seguridad tras una carrera corporativa en el sector bancario y minorista, dijo que aunque los pistoleros representan la máxima crisis, los problemas más comunes son situaciones domésticas, crisis de salud mental o emergencias médicas. Lo que busca en los voluntarios es lo que él llama un "corazón de perro pastor".

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"Queremos personas que sean protectoras, alguien que quiera intervenir y actuar si algo sucede", expresó.

'Enseñamos que no se puede esperar'

La forma en que se requiere que los guardias respondan ante ataques violentos es una zona gris, señalaron los expertos, ya que la mayoría de la seguridad privada es contratada para observar y reportar conductas sospechosas mientras dejan que las fuerzas del orden se encarguen de las actividades ilegales. Aunque los guardias con licencia pueden portar un arma, a menudo no tienen más autoridad para usar la fuerza letal que un ciudadano común.

Un guardia de seguridad vigila una visita de prensa en las instalaciones de producción de drones Anduril Arsenal-1, en las afueras de Columbus, Ohio, el 19 de marzo de 2026. Imagen Doral Chenoweth/Columbus Dispatc/Doral Chenoweth/Columbus Dispatc

"En su mayor parte, el arma de fuego está ahí realmente solo como un elemento de disuasión visual", explicó Mike Andrus, fundador de Day Safe Services, una firma de seguridad con sede en Florida.

Los guardias de seguridad, añadió Andrus, generalmente están capacitados para desescalar situaciones y solo usar armas de fuego como último recurso para protegerse a sí mismos o a los demás. No existe una norma nacional, precisó, por lo que la capacitación, los estándares y las órdenes varían ampliamente según el estado y la empresa que contrate al guardia.

Los tiroteos masivos de 1999 en la Escuela Secundaria de Columbine, en Colorado, redefinieron la respuesta de las fuerzas del orden ante este tipo de incidentes, pasando a prevenir lo que el FBI denomina "eventualidades funestas" al recomendar que los primeros en responder trabajen para neutralizar de inmediato al atacante en lugar de establecer un perímetro a la espera de unidades SWAT o negociadores, lo cual había sido la práctica habitual.

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Eso es lo que puede hacer que los guardias de seguridad sean tan fundamentales, afirmaron Smith y Márquez, de Nightlife Security Consultants en San Diego. Cuanto antes se enfrente a un tirador alguien con un plan, dijeron, más vidas se salvarán.

"Nuestra capacitación les enseña a intervenir, pero no a convertirse ciegamente en un héroe y saltar allí a recibir balas", aclaró Smith. "Con entrenamiento, se puede ganar la ventaja para quitarle el arma a alguien. Enseñamos que no se puede esperar: si controlas el arma, controlas al tirador".

Aunque la máxima de "Correr, Esconderse, Pelear" se ha desarrollado en respuesta al creciente número de tiroteos en masa, "no solo hablamos de la parte de correr y esconderse", dijo Smith. "Los guardias están ahí para detener y prevenir problemas".

Ese tipo de mentalidad, concluyó Márquez, fue evidente en las acciones de Abdullah durante el ataque a la mezquita del lunes.

"Él entendía que estaba en peligro", concluyó Márquez. "Pero todo vuelve al entrenamiento. Tenía que intervenir, y pagó por ello con su vida."