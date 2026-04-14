Walmart Mujer es abatida por la policía en Omaha tras atacar con cuchillo a niño fuera de Walmart El menor, de 3 años, sufrió heridas en el rostro y una mano, pero se espera que sobreviva, mientras autoridades investigan el tiroteo y las causas del ataque, que consideran un hecho aislado.

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La policía de Omaha abatió a tiros el martes a una mujer que, según las autoridades, apuñaló a un niño pequeño con un cuchillo a las afueras de un Walmart tras llevárselo a otra mujer dentro de la tienda.

La sospechosa se acercó a una clienta y a un niño de 3 años, luego mostró un cuchillo grande que había robado de la tienda y "secuestró al niño", declaró el subjefe Scott Gray.

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La sospechosa le ordenó a la mujer que se pusiera delante de un carrito de compras, y ella la siguió a punta de cuchillo con el niño, añadió Gray. Salieron de la tienda y bajaron por una entrada de vehículos donde las dos mujeres discutieron durante varios minutos hasta que llegaron los agentes, explicó Gray.

Tras recibir una llamada al 911, la policía llegó a las afueras del Walmart y le dio órdenes a la sospechosa, momento en el que comenzó a atacar al niño con el cuchillo, causándole cortes en la cara, indicó Gray. Al menos un agente disparó contra la sospechosa, quien falleció en el lugar.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía muestran a la mujer levantando un cuchillo contra el niño sentado en un carrito de compras mientras un agente le apunta con un arma.

El niño estaba siendo atendido en un hospital por una profunda laceración en el lado izquierdo de la cara y en una mano, dijo Gray. Se espera que sobreviva.

Se desconoce qué provocó a la sospechosa. Gray dijo que las dos mujeres no se conocían. No se sabe con certeza la relación entre el niño y su cuidadora.

La policía está revisando las grabaciones de video de la tienda. El incidente parece ser un hecho aislado, dijo Gray. El Walmart estaba prácticamente vacío mientras la policía continuaba con la investigación, agregó.

Las acciones dentro de la tienda no necesariamente llamaron la atención de otros compradores, dijo.

"Salieron de la tienda con aparente tranquilidad, así que no creo que nadie las viera como sospechosas de nada", dijo Gray.

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El tiroteo policial será investigado por la policía de Omaha con la ayuda de la Patrulla Estatal de Nebraska y la Oficina del Sheriff del Condado de Sarpy.