ataque Ataque en Atlanta: empleada del DHS es asesinada mientras paseaba a su perro; hay otro muerto y un herido crítico Lauren Bullis fue agredida el lunes 13 de abril de 2026 en una serie de ataques aleatorios cometidos presuntamente por Olaolukitan Adon Abel, un hombre de 26 años nacido en Reino Unido

Video “Recibió ocho puñaladas”: Adolescente muere tras ser apuñalado durante una pelea en Milpitas

Una empleada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue asesinada el lunes 13 de abril de 2026 en una serie de a taques armados registrados en el área de Atlanta, que dejaron además otra persona muerta y un hombre en estado crítico.

La víctima fue identificada como Lauren Bullis, quien fue atacada mientras paseaba a su perro, de acuerdo con autoridades federales. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que la funcionaria fue " brutalmente asesinada a tiros y puñaladas".

PUBLICIDAD

El presunto responsable es Olaolukitan Adon Abel, un hombre de 26 años nacido en Reino Unido y naturalizado estadounidense en 2022, quien ya fue detenido. Según la versión oficial, el ataque contra Bullis ocurrió sin motivo aparente y formó parte de una cadena de agresiones registradas en un lapso de varias horas.

De acuerdo con el DHS, Bullis se desempeñaba en la Oficina del Inspector General, donde ocupó cargos como auditora y jefa de equipo. En un comunicado, la dependencia destacó su trayectoria, subrayando su compromiso, integridad y el impacto positivo que tuvo en la institución y sus compañeros.

Video Madre hispana es asesinada frente a sus hijos: su pareja la roció con alcohol y le prendió fuego

Así fue la serie de ataques, detención y cargos

Las autoridades indicaron que el sospechoso habría iniciado la serie de agresiones con el asesinato a tiros de una mujer a las afueras de un restaurante. Posteriormente, disparó contra un hombre en situación de calle frente a un supermercado, quien permanece en estado crítico.

Horas más tarde —alrededor de cuatro horas después de los primeros hechos— atacó a la empleada del DHS, a quien presuntamente disparó y apuñaló mientras caminaba con su mascota.

Tras los ataques, la policía localizó y allanó una vivienda que el sospechoso alquilaba cerca de la zona del crimen, donde finalmente fue detenido. Enfrenta al menos seis cargos, entre ellos asesinato, agresión agravada y posesión ilegal de arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

PUBLICIDAD

Según declaraciones del titular del DHS, el detenido cuenta con antecedentes penales que incluyen delitos como agresión sexual, ataques contra un agente de policía, obstrucción a la justicia, agresión con arma mortal y vandalismo.

Hasta ahora, el móvil de los ataques no ha sido determinado, aunque las autoridades consideran que al menos una de las agresiones fue aleatoria.