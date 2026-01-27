Sarampión ¿Cuántos casos de sarampión hay en Carolina del Sur y por qué superó al brote de Texas de 2025? El brote de sarampión en Carolina del Sur suma 789 casos y ya supera al registrado en Texas en 2025, según autoridades sanitarias.

Video Alertan por posible exposición al sarampión en el condado Pima: Atención si visitaste estos lugares

El brote de sarampión en Carolina del Sur superó el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y las autoridades de salud han registrado casi 600 nuevos casos en poco más de un mes.

El brote, cuyo epicentro se encuentra en el noroeste del condado de Spartanburg, muestra pocas señales de desaceleración, y las autoridades sanitarias indicaron el martes que se han confirmado 789 casos desde septiembre.

PUBLICIDAD

El año pasado, se reportaron en Texas 762 casos, aunque los expertos creen que probablemente el número fue mayor.

Actualmente, también está en curso un gran brote en la frontera entre Utah y Arizona, y el estatus del sarampión como una enfermedad que se había eliminado en Estados Unidos está en riesgo.

Hasta el jueves, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) habían confirmado 416 casos de sarampión a escala nacional en lo que va del año, casi el 20% del total de casos de 2025. Los otros estados con casos confirmados en 2026 son: California, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Minnesota, Carolina del Norte, Ohio, Oregon, Virginia y Washington.

El año pasado fue el peor para la propagación del sarampión en Estados Unidos desde 1991, según los CDC. En Estados Unidos se confirmaron 2 mil 255 casos y casi 50 brotes diferentes. Tres personas murieron, entre ellas dos niños, en Texas. Ninguna de ellas estaba vacunada.

El sarampión es causado por un virus altamente contagioso que se transmite por el aire y se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Es prevenible mediante la vacunación.

La enfermedad infecta primero el tracto respiratorio antes de extenderse por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos y un sarpullido. La mayoría de las personas se recuperan, pero la infección puede provocar complicaciones peligrosas como neumonía, ceguera, inflamación cerebral y muerte.

PUBLICIDAD

Los CDC definen un brote como tres o más casos relacionados.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Carolina del Sur?

Hasta el martes se habían registrado 789 casos en Carolina del Sur, en un brote cuyo epicentro se encuentra en el condado de Spartanburg. Las autoridades confirmaron 89 nuevos casos desde el viernes.

El brote ha crecido rápidamente en el último mes hasta convertirse en el peor del país. Cientos de niños en docenas de escuelas han sido puestos en cuarentena debido a que estuvieron expuestos a la enfermedad, algunos más de una vez. El brote también se ha extendido a Carolina del Norte y Ohio.

¿Cuántos casos de sarampión hay en Utah y Arizona?

Las autoridades de salud aún responden a un brote surgido en un área apodada Short Creek, en las ciudades fronterizas de Hildale, Utah, y Colorado City, Arizona.

Las autoridades de salud de Arizona han documentado 222 casos en el condado de Mohave, y en los últimos días se detectó por primera vez un pequeño número de casos en los condados de Maricopa, Pima y Pinal. Las autoridades de Utah han confirmado 216 casos, 55 de ellos en las últimas tres semanas.

Expertos de ambos estados han expresado preocupación por el hecho de que las cifras podrían ser mayores.

¿Qué necesitas saber sobre la vacuna?

La mejor manera de evitar el sarampión es recibir la vacuna contra esa enfermedad, las paperas y la rubéola, conocida como vacuna triple única o MMR por sus siglas en inglés. Se recomienda la primera dosis para niños entre 12 y 15 meses de edad y la segunda entre cuatro y seis años.

PUBLICIDAD

FTA