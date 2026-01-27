Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez revela que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos de Venezuela congelados por sanciones Delcy Rodríguez informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos de Venezuela congelados por sanciones como parte de una agenda de trabajo con la administración de Donald Trump.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados del país, como parte de una "agenda de trabajo" con el gobierno del mandatario Donald Trump.

Sanciones internacionales provocaron el bloqueo de recursos pertenecientes a Venezuela, que ahora puede acceder a estos gracias a acuerdos suscritos entre presidencia interina y Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.

"Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela, los estamos desbloqueando y va a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamientos para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países", dijo Rodríguez en una alocución en la televisión estatal VTV.

Rodríguez no especificó el monto de los fondos desbloqueados.

Yo reafirmo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que hemos establecido canales de comunicación de respeto y de cortesía, tanto con el presidente de los Estados Unidos como con el secretario (Marco) Rubio, con quienes estamos estableciendo una agenda de trabajo Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El ahora depuesto Maduro estimó en 2022 que los fondos bloqueados por las sanciones internacionales equivalían a unos 30 mil millones de dólares.

Desde que asumió la presidencia interina el 5 de enero, Rodríguez ha alcanzado acuerdos energéticos con Estados Unidos.

Trump ha dicho que administrará los negocios petroleros de Venezuela; no obstante, Rodríguez señala que su gobierno no obedece a factores externos.

¿Qué fondos de Venezuela estaban congelados en Estados Unidos?

Los fondos de Venezuela congelados en Estados Unidos provienen principalmente de las sanciones impuestas desde 2019. Entre los activos bloqueados destacan los de la petrolera estatal PDVSA y su filial Citgo, cuyos ingresos quedaron retenidos en cuentas controladas por sanciones, al igual que pagos por exportaciones de crudo.

También fueron congeladas cuentas y activos financieros del Estado venezolano y del Banco Central en el sistema estadounidense.