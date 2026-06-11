Republicanos Republicanos en el Congreso inician trámite para destituir a jueza federal de Atlanta que tuvo relaciones sexuales con un policía en las oficinas de la corte Los republicanos del Congreso presentaron resoluciones de destitución contra una jueza federal de Atlanta, a quien una investigación señaló de haber mantenido relaciones sexuales con un agente de policía en el juzgado, haber asistido a un evento partidista y haber mentido a los investigadores. La Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes decidirá si se procede con la destitución.

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Dos congresistas republicanos de Georgia han presentado resoluciones de destitución contra una jueza federal de Atlanta que fue sancionada después de que una investigación revelara que había mantenido relaciones sexuales con un agente de policía en su despacho, asistido a un evento político partidista y mentido a los investigadores que investigaban la supuesta conducta indebida.

Los representantes Clay Fuller y Andrew Clyde presentaron las resoluciones contra la jueza federal de distrito Eleanor Ross. Clyde escribió el martes en las redes sociales que las "acciones profundamente inquietantes" de Ross "demuestran que es incapaz de mostrar integridad o imparcialidad" Debe ser sometida a juicio político y destituida de su cargo".

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Corresponde al Comité Judicial de la Cámara de Representantes decidir si se inicia un proceso de juicio político contra Ross. Los jueces federales son nombrados de por vida y solo pueden ser destituidos de su cargo mediante un juicio político.

Una persona que contestó el teléfono en la oficina de la jueza el martes por la tarde dijo que Ross no tenía comentarios.

Ross fue nominada para el Distrito Norte de Georgia en enero de 2014 por el entonces presidente Barack Obama, un demócrata, y fue confirmada por el Senado en noviembre de ese año. Anteriormente, desde 2011, se había desempeñado como jueza de un tribunal estatal en el condado de DeKalb, que incluye una pequeña parte de Atlanta. Antes de ocupar el cargo, había trabajado como fiscal estatal y federal, principalmente en Atlanta, durante más de una década.

La investigación sobre Ross comenzó después de que uno de sus asistentes legales denunciara que, en múltiples ocasiones, la jueza había mantenido relaciones sexuales con un oficial de policía de alto rango en su oficina, al alcance del oído del personal. También se alegó que la jueza no supervisaba adecuadamente a sus asistentes y que, en una ocasión, gritó e insultó al personal.

Ross recibió una "amonestación privada" después de que la investigación confirmara la actividad sexual y descubriera que había asistido a un evento partidista y que inicialmente mintió para negar las acusaciones.

La investigación del tribunal no identificó públicamente a la jueza ni la ubicación del tribunal dentro de la jurisdicción del 11.º Circuito, que incluye Alabama, Florida y Georgia. Una persona familiarizada con la situación, que habló bajo condición de anonimato para discutir un asunto delicado, confirmó a The Associated Press que Ross era la jueza sancionada.

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Negación inicial de los alegatos

Por otra parte, el Departamento de Policía de Atlanta ha dicho que ha abierto una investigación para determinar si el "oficial de alto rango de las fuerzas del orden" que, según se descubrió, mantuvo relaciones sexuales con una jueza federal en la sala de la jueza, es miembro de su departamento.

William Pryor, el juez presidente del 11.º Circuito, inició la primera investigación sobre Ross. Le pidió que respondiera a las acusaciones del asistente y ella respondió el mismo día y "negó específicamente" cada acusación. En un correo electrónico de seguimiento al día siguiente, la jueza especuló con Pryor que el asistente legal podría haber inventado cosas en represalia por haberle exigido trabajar en la oficina.

Pryor nombró un comité especial para investigar. Esa investigación se detalló en un informe adjunto a la orden disciplinaria.

La revisión de los registros y las grabaciones de seguridad por parte del comité mostró que un oficial había visitado con frecuencia la sala de la jueza en uniforme a la hora del almuerzo. Seis secretarios recordaron haber visto a alguien que encajaba con la descripción del oficial, y tres recordaron haber escuchado lo que podrían haber sido actividades sexuales en la oficina de la jueza.

Tres secretarios recordaban haber llevado a los pasantes de verano en su primer día para ver al juez presidiendo una audiencia en un caso penal. Justo después de eso, le dijeron al comité, el juez se negó a almorzar con los pasantes, reconociendo haber tomado demasiados martinis la noche anterior en una fiesta de celebración por la victoria en las elecciones primarias de un amigo fiscal de distrito.

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Los secretarios dijeron que el juez no les brindaba suficiente orientación y que "rara vez, o nunca, editaba de manera sustantiva las órdenes civiles que los secretarios redactaban". Si bien los secretarios describieron una "cultura de cáscara de huevo" en un ambiente de poca confianza, el comité no encontró evidencia de comportamiento abusivo.