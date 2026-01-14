Tiroteos masivos Minneapolis: Agentes de ICE lanzan balas de goma a manifestantes y sobrevuelan helicópteros; autoridades informan "tiroteos" Esta noche, agentes de ICE se enfrentan con manifestantes, lo que ha provocado temor en la zona. Autoridades informan "tiroteos".



Video “¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis

Esta noche, agentes de ICE se enfrentan con manifestantes, lo que ha provocado temor en la zona. La ciudad de Minneapolis, informó:

Tenemos conocimiento de informes sobre un tiroteo en el norte de Minneapolis, en el que están implicadas fuerzas del orden federales. Estamos trabajando para confirmar más detalles.

¿Qué fue lo que ocurrió en Minneapolis hoy?

PUBLICIDAD

El Departamento de Seguridad Nacional informó que a las 6:50 p.m., agentes del orden público federal estaban realizando una parada de tráfico dirigida en Minneapolis a un extranjero ilegal de Venezuela que fue liberado en el país por Joe Biden en 2022.

Pero que en un intento por evadir el arresto, el sujeto huyó del lugar en su vehículo y se estrelló contra un coche estacionado. Posteriormente, huyó a pie. Sin embargo, el agente lo alcanzó e intentó detenerlo, pero este comenzó a resistirse y a agredirlo violentamente, y que, mientras forcejeaban en el suelo, dos sujetos más salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba.

Mientras el oficial estaba siendo emboscado y atacado por los dos individuos, el sujeto original se soltó y comenzó a golpear al oficial con una pala o un palo de escoba. Temiendo por su vida y seguridad al ser emboscado por tres individuos, el agente disparó para defenderse. El sujeto inicial recibió un disparo en la pierna.

Hay dos heridos

Finalmente, el Departamento de Seguridad Nacional, indicó que lo tres sujetos corrieron de nuevo al apartamento y se atrincheraron dentro.