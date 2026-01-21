Donald Trump Operativo de ICE en Minnesota: Detienen a hombre de Guatemala y lo acusan de estos delitos Las autoridades informaron los delitos por los que señalan al migrante de Guatemala

Video Operativos de ICE en Minnesota ya afectan la vida diaria y la economía: Análisis

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE, por sus siglas en ingles) llevó a cabo un nuevo operativo en Minnesota, que dio como resultado la detención de un hombre de Guatemala; de estos delitos lo acusan.

De acuerdo con la información que compartió la agencia federal en redes sociales, el arresto se llevó a cabo pese a que las autoridades locales del Condado de Cottonwood se negaron a cumplir una orden de detención migratoria emitida por ICE. La dependencia señaló que, aún así, sus agentes ejecutaron el aseguramiento.

El detenido fue identificado como Samuel Eduardo "N", es señalado por dos cargos de abuso de un menor en tercer grado en perjuicio de un adolescente de entre 14 y 15 años, según la acusación citada por la autoridad federal. ICE precisó que el caso se encuentra bajo investigación y será procesado conforme a la ley.

En Minessota , las autoridades federales han desplegado redadas, lo que generó protestas en varios puntos; el próximo viernes 23 de enero de 2026 se prevé una masiva con el nombre Día de Verdad y Libertad ( Day of Truth and Freedom), que tendrá participación de sindicatos, grupos religiosos y organizaciones comunitarias, quienes hicieron un llamado a la gente para que detenga sus actividades como ir a la escuela, al trabajo y para que no hagan compras a manera de protesta.

Esto se debe a que se han pronunciado en contra de las redadas de agentes del ICE que comenzaron desde incios de este 2026, además buscan visibilizar el caso de Renee Nicole, una mujer que era madre, de nacionalidad estadounidense y que fue asesinada por un agente de inmigración.

Trump explica el motivo de los operativos en Minnesota

El pasado 20 de enero de 2026, el presidente Trump durante su discurso por su primer año de gobierno mostró fotos de personas, a quienes señaló de criminales y justificó su política contra la inmigración: "Muchos de ellos son asesinos... ¿quieres vivir con esta gente?"

Desde diciembre de 2025 fueron desplegados miles de agentes federales en Minnesota, donde incrementaron los arrestos por inmigración y ha habido enfrentamientos entre civiles y personal del ICE.