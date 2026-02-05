Savannah Guthrie Policía visita casa de la hermana de Savannah Guthrie: fue la última persona en ver a su madre De acuerdo con reportes oficiales, Annie Guthrie y su esposo habrían sido las últimas personas en ver a Nancy Guthrie horas antes de su desaparición. Las autoridades confiscaron algunos artículos de la hermana de Savannah Guthrie.



La casa de Annie Guthrie, hermana de la presentadora de 'Today' Savannah Guthrie, fue visitada por elementos de la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC por sus siglas en inglés), como parte de las investigaciones para encontrar a su madre Nancy Guthrie.

De acuerdo con reportes de TMZ, las autoridades revisaron la casa ubicada en Arizona en donde viven Annie y su esposo Tommaso Cioni.

El medio explica que los elementos que habrían acudido serían parte de un "grupo de trabajo sobre delitos en Internet contra niños" y se cree que uno de los aparatos que llevaron al hogar de Annie sería "un dispositivo de extracción forense utilizado para acceder a datos de teléfonos inteligentes, tarjetas SIM y más".

Sin embargo, Chris Nanos, Sheriff del condado de Pima, explicó que la intervención del ICAC no es "un indicativo de un delito particular asociado con este caso".

Testigos señalaron que los agentes habrían "confiscado" algunos artículos de la casa de Annie, aunque no se revelaron qué tipo de objetos eran.

¿Cuñado de Savannah Guthrie es sospechoso?

Según los reportes de TMZ, Annie y su esposo Tommaso Cioni habrían sido las últimas personas en ver a Nancy antes de que fuera sustraída de su hogar en Tucson en medio de la noche.

El 4 de febrero Ashleigh Banfield, presentadora de 'NewsNation', reportó que Tommaso Cioni sería uno de los posibles sospechosos en la desaparición de Nancy. Sin embargo, el Departamento del Sheriff de Pima desmintió la información a través de un comunicado.