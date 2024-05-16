Soñaban con darle una vida mejor a sus familias: lo que se sabe de algunas de las víctimas del accidente de autobús en Florida

Video Identifican a los ocho mexicanos que murieron en accidente de autobús en Florida: tienen entre 20 y 46 años

Ocho trabajadores agrícolas mexicanos murieron el martes cuando el autobús en el que iban a trabajar en un campo de sandías en el centro del estado de Florida fue embestido por una camioneta, chocó contra una valla y un árbol, y volcó fuera de la carretera, en un accidente que dejó numerosos heridos: seis fueron hospitalizados en estado grave y tres en estado crítico.

Horas después, el conductor de la camioneta y responsable del accidente fue arrestado y acusado de ocho cargos de homicidio involuntario y de conducir bajo la influencia de sustancias prohibidas. El hombre, identificado como Bryan Maclean Howard, de 41 años, dijo haber consumido aceite de cannabis la noche anterior y algunos medicamentos prescritos. Tiene antecedentes penales y estuvo implicado en otro accidente de tránsito apenas tres días antes. Fue detenido sin derecho a fianza.

En el autobús viajaban 44 ciudadanos mexicanos que habían sido contratados por un agricultor mexicano-estadounidense para trabajar en la granja de sandías, informó el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ocho fallecidos eran todos hombres mexicanos que se encontraban trabajando en Estados Unidos con visas H-2A para trabajadores agrícolas. Hasta la mañana de este jueves las autoridades habían identificado oficialmente a seis de ellos: Evarado Ventura Hernández, de 30 años, Cristian Salazar Villeda, de 24 años, Alfredo Tovar Sánchez, de 20 años, Isaías Miranda Pascal, de 21 años, José Heriberto Fraga Acosta, de 27 años y Manuel Pérez Ríos, de 46.

Lucas Benítez, cofundador de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, dijo el miércoles a la agencia AP que se enteró por el consulado mexicano de que los trabajadores agrícolas fallecidos eran de al menos cinco estados diferentes de México.

El miércoles por la noche se celebró una vigilia en homenaje a las víctimas frente a la oficina de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida al norte de Orlando, en Apopka. Al lugar asistió el cónsul de México en Orlando. Algunas personas sostuvieron cruces blancas con el nombre de los fallecidos.

"Me duele en el corazón que hayan perdido sus vidas", dijo a Univision Noticias Enrique Cruz, otro trabajador que también iba en el autobús y resultó levemente herido. "Todos venimos por un sueño a ganar un dinero por nuestros hijos, para nuestras familias", agregó.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre algunas de las víctimas:

Evarado Ventura Hernández, 30 años

Evarado Ventura Hernández era natural de Oaxaca. En el grupo de trabajadores agrícolas mexicanos también estaba su hermano mayor, José Ventura, que entre lágrimas habló con Vilma Tarazona, de Univision Noticias, y le contó que venía con su hermano a trabajar a los campos de Florida desde hacía ocho años, con visa de trabajador temporal.

Trabajaban los siete días de la semana en el campo de sandías. Les pagaban menos de cuatro dólares por cada caja que recogían y menos de dos dólares por cortarla.

"No crean que es el sueño americano muy bueno", dijo José. "Se trabaja de sol a sol para darles a tus familiares un futuro mejor".

Los familiares de Evarado Ventura Hernández improvisaron un altar con velas y fotos del joven en su casa en Agua del Sol, Oaxaca. Imagen Maria Alferez/AP



El miércoles, José recibió las pertenencias de su hermano, entre ellas estaba un pequeño vestido blanco que le había comprado a su hija de un año, que está en México. El hombre dice que lo único que quiere ahora es que le entreguen el cuerpo de su hermano para llevarlo a México con la familia. "Yo debería haber cuidado a mi hermano porque era el menor. Con todo el dolor de mi corazón, que me perdonen, porque no lo pude cuidar", dijo José ante las cámaras de Univision.

Evarado es recordado como un gran hijo y padre. Desde México, su madre, Rosalina Hernández Martínez, dijo que era "un hijo muy obediente, muy trabajador...".

Cristian Salazar Villeda, 24 años

Un amigo de la infancia de Cristian, Gamaliel Marcel, dijo desde Tallahassee a la agencia AP que Cristian se había casado en marzo y que la pareja tenía una hija de cinco años.

“Me siento muy mal, especialmente porque lo conocí toda mi vida”, dijo. “Él siempre fue el más respetuoso pero sacaba una sonrisa cuando la necesitaba”, agregó.

Según el diario El Sol de Hidalgo, el joven era natural de Pisaflores, en ese estado del centro de México.

José Heriberto Fraga Acosta, 27 años

Gerardo Barrera, otro trabajador migrante mexicano y amigo de José Heriberto Fraga Acosta, contó a Univision Noticias que su sueño era poder construirse su casa. Ya la estaba haciendo y quería terminarla. Era padre de un hijo pequeño.

Manuel Pérez Ríos, 46 años

Manuel Pérez Ríos también era natural de Oaxaca, México. Hacía solo ocho dias que había llegado a Florida para trabajar en labores agrícolas. Desde la localidad de Barrio San Pedro, en Oaxaca, su familia pide apoyo para afrontar sus gastos funerarios.