Arrestan al conductor de la camioneta que chocó contra un autobús con trabajadores migrantes en Florida y mató a ocho de ellos

Video Conductor que chocó autobús con trabajadores migrantes en Florida enfrenta ocho cargos de homicidio involuntario

La Patrulla de Carreteras de Florida arrestó este martes al conductor de la camioneta que se estrelló contra un autobús que transportaba a trabajadores migrantes y causó la muerte de ocho de ellos.

El hombre, identificado por las autoridades como Bryan Maclean Howard, se enfrenta a cargos de homicidio involuntario y conducir bajo los efectos del alcohol.

El gobierno de México confirmó que entre las víctimas hay personas de nacionalidad mexicana.

El accidente se registró poco antes de las 6:40 de este martes en el condado de Marion, a unas 80 millas al norte de Orlando.

Según las autoridades, la camioneta se aproximó a la línea central de la carretera y colisionó lateralmente con el autobús, que viajaba por el carril contrario.

Como resultado del impacto, el autobús se salió de la vía, atravesó una valla, chocó con un árbol y se volcó de costado.

A bordo viajaban 53 trabajadores agrícolas que se dirigían a una granja que cultiva sandías en la ciudad de Dunellon.

Además de las ocho víctimas mortales, al menos 40 personas resultaron heridas, de las que ocho permanecen en estado grave.

El conductor del autobús, ahora detenido, también fue trasladado al hospital.

Investigación en curso



Las autoridades no ofrecieron más detalles de la investigación abierta sobre el accidente.

Se desconoce si el autobús contaba con cinturones de seguridad y si, en caso afirmativo, estaban siendo utilizados. No hay indicios de que el clima haya podido ser un factor determinante.

Tras el accidente, el autobús quedó volcado al lado de una cerca de madera y árboles, con considerables daños, al igual que la camioneta.

Según las estadísticas federales, los accidentes en carretera fueron la principal causa de muertes relacionadas con la labor de los trabajadores agrícolas en 2022: 81 de 171 fallecimientos.

Las autoridades de varios estados han estado presionando para establecer mayores regulaciones para la seguridad de los trabajadores agrícolas, que son en su mayoría inmigrantes.

Según la agencia AP, un documento del Departamento de Trabajo de EEUU muestra que la empresa para la que trabajaban las víctimas solicitó recientemente que 43 trabajadores con la visa H-2A cosecharan sandías este mes.

La compañía ofrecía una tarifa base de $14,77 la hora, e incluía alojamiento y transporte hacia los campos.

El programa H-2A permite a los empleadores estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos traer ciudadanos extranjeros a EEUU para desempeñar puestos agrícolas temporales.

Según la Asociación de Frutas y Verduras de Florida, las granjas de este estado emplean a más trabajadores H-2A que cualquier otro en el país: alrededor de 50,000 al año.

"Estaremos cerrados hoy por respeto a las pérdidas y lesiones sufridas. Rece con nosotros por las familias y los seres queridos involucrados en este trágico accidente", publicó Cannon Farms, la granja a la que se dirigían las víctimas.

