Al menos 8 muertos y decenas de heridos en choque de bus con trabajadores migrantes en Florida

Ocho personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un autobús que transportaba trabajadores inmigrantes a una granja local se estrellara en la madrugada de este martes cerca de la ciudad de Dunnellon en el condado de Maron, en el centro de Florida.

Según la patrulla de carreteras, el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 am cuando un grupo de 53 personas descritas como trabajadores migrantes estaba siendo transportado a una granja de sandías, según informó el diario Ocala StarBanner.

Según los informes, el propietario de la empresa privada contratada para la faena se encontraba en el autobús en el momento del accidente.

Al menos 37 personas fueron transportadas en un bus escolar a un hospital del área con lesiones que no ponen en peligro sus vidas, informó por su parte la cadena de TV local WCJB.

Ocho personas en estado crítico

Sin embargo, otros ocho heridos se encuentran en estado crítico.

Las autoridades cerraron temporalmente una parte de la carretera estatal SR 40 luego del accidente y la patrulla de carreteras de Florida está investigando lo sucedido, según informó la oficina del alguacil del condado de Marion.

Un testigo citado por el Ocala StarBanner le dijo a la patrulla de carreteras que una camioneta Ford Ranger que viajaba en el carril contrario de repente se movió hacia el sentido por el que circulaba el bus, provocando un choque.

El autobús se salió de la carretera, chocó contra una cerca e impactó dos árboles para luego voltearse, indicaron los policías.

“Recen por las familias y los seres queridos involucrados en este trágico accidente. Agradecemos su comprensión en este momento difícil”, señaló en un comunicado la empresa agrícola Cannon Farms a la que viajaban los trabajadores y que fue citada por el New York Post.