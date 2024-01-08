Cambiar Ciudad
Nevada

Tuvo un accidente: cayó más de 100 pies por un barranco. Quedó atrapada por cuatro días, con frío, lluvia y sin comida... y sobrevivió

Su rescate fue posible cuatro días después del accidente cuando un montañista pasaba por la zona y vio el vehículo atrapado en el terreno boscoso, informaron los bomberos.

Univision
Video Las primeras imágenes de la tormenta invernal que pasa por el noreste de EEUU

Por esquivar a un venado una mujer perdió el control de su vehículo y se salió de la carretera que conducía a Mount Baldy en California el miércoles pasado. Cuatro días después pudieron rescatarla.

La mujer contó al Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles que, tras esquivar al animal que estaba en la carretera, el vehículo cayó cerca 100 pies y quedó atrapado. Debido a la zona boscosa y los graves daños que sufrió el auto, no pudo salir a buscar ayuda.

Los servicios de emergencias están sorprendidos de que la mujer haya sobrevivido, ya que durante esos días las temperaturas en la zona eran demasiado bajas, además la mujer se encontraba herida y sin alimentos.

“La mayoría de las veces la gente no sobrevive. Ella es muy afortunada”, agregó.

Thrall asegura que la mujer fue muy afortunada de que el senderista la hubiera visto, porque en la carretera no había indicios de que hubiera ocurrido un accidente automovilístico.

"Nadie la vio caer por la ladera, no hay huellas de neumáticos ni nada en la vía ni en el arcén. Así que tuvo mucha suerte de que pasaran por allí y la oyeran", dijo Thrall.

Los servicios de emergencia no revelaron la identidad de la mujer, quien fue traslada al hospital local por aire. Se desconoce su estado de salud actual, pero CBS reportó que los equipos de rescate señalaron que aún podía hablar cuando la encontraron. Aún queda en suspenso cómo fue que logró sobrevivir durante esos cuatro días.

Durante el fin de semana, las bajas temperaturas y nevadas han afectado a California.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha alertado a través de su cuenta de X (antes Twitter) para Los Ángeles que las personas deben tomar medidas adicionales para protegerse de los afectos del clima.

“Lleve provisiones de emergencia para el invierno en caso de cierres/retrasos de carretera y consulte el estado de las carreteras”, dice el NWS.

