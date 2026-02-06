Elon Musk Mark Zuckerberg supera a Jeff Bezos y se convierte en el cuarto hombre más rico del mundo; ¿De cuánto es su fortuna? El empresario tecnológico Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, sigue rompiendo estándares. Ahora, ha logrado superar la fortuna de Jeff Bezos, fundador de Amazon.

El empresario tecnológico Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, sigue rompiendo estándares. Ahora, ha logrado superar la fortuna de Jeff Bezos, fundador de Amazon, según reportó Forbes.

¿De cuánto es la fortuna del fundador de Facebook?

Según Forbes, el patrimonio neto de Mark Zuckerberg a principios de 2026 se estima en aproximadamente 226.6 mil millones de dólares, ubicándolo como una de las personas más ricas del mundo en ese momento.

Esta cifra proviene de la Lista de Multimillonarios en Tiempo Real de Forbes, que se actualiza con base en el precio de las acciones de Meta Platforms y otros activos, y refleja su fortuna tras cambios recientes en el mercado.

Mientras que las acciones de Amazon, de Jeff Bezos, registraron una caída después de presentar resultados financieros por debajo de lo esperado y anunciar un aumento importante en sus gastos proyectados para 2026, lo que redujo el patrimonio neto de Bezos en aproximadamente 16,000 millones de dólares.

El reporte de Forbes destaca que, con estas variaciones, el patrimonio estimado de Zuckerberg superó los 226,000 millones de dólares, elevándolo por encima de Bezos en la lista general de millonarios, en donde ahora ocupa la cuarta posición.

Los otros millonarios de la lista de Forbes

A pesar de estos cambios, Elon Musk continúa encabezando el ranking mundial con una enorme brecha respecto a los demás, seguido por los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.

Además de Meta y Amazon, otras grandes tecnológicas también influyen en la conformación del ranking global, ya que el gasto proyectado por empresas como Alphabet ( Google) y Microsoft para 2026, en áreas como inteligencia artificial y expansión tecnológica, suma cientos de miles de millones de dólares, subrayando la profunda conexión entre la innovación tecnológica y las mayores fortunas del mundo.

Este nuevo orden entre los más ricos también pone de relieve la competencia constante entre gigantes tecnológicos para mantenerse no solo como líderes en desarrollo e innovación, sino también en términos de capitalización de mercado.

La posición de Zuckerberg en el top de la riqueza mundial también refleja el impacto continuo de las redes sociales y las tecnologías digitales en la economía global, industrias que han ganado relevancia en las últimas décadas y que siguen siendo motores clave de crecimiento económico y oportunidades de inversión.

