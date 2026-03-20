Elon Musk Jurado determina que Elon Musk engañó a los inversionistas durante la compra de Twitter y lo absuelve de algunas acusaciones de fraude Un jurado federal en California determinó el viernes que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter al criticar a la red social cuando estaba a punto de comprarla mediante un acuerdo de 44,000 millones de dólares. Sin embargo, el jurado rechazó la acusación de maniobra fraudulenta deliberada para hacer bajar el precio de la acción.

Video Claudia Sheinbaum vs Elon Musk: ¿Por qué la presidenta de México evalúa demandar al empresario?

Un jurado en San Francisco declaró este viernes a Elon Musk como responsable de defraudar a los inversionistas al hacer bajar deliberadamente el precio de las acciones de Twitter durante los turbulentos meses previos a su adquisición de la empresa de redes sociales en 2022 por 44,000 millones de dólares. Sin embargo, lo absolvió de algunas acusaciones de fraude, al considerar que no "conspiró" para engañar a los inversionistas.

El juicio civil se centró en una demanda colectiva presentada justo antes de que Musk tomara el control de Twitter, a la que más tarde renombró como X. Se pidió a los miembros del jurado que decidieran si dos tuits y comentarios que Musk hizo en un podcast en mayo de 2022 constituían un fraude intencional contra los accionistas de Twitter, quienes vendieron sus acciones basándose en las declaraciones de Musk.

PUBLICIDAD

El jurado, compuesto por nueve personas, emitió el veredicto tras casi cuatro días de deliberaciones, cerca de tres semanas después de que comenzara el juicio el 2 de marzo. Afirmaron que, si bien Musk era responsable de engañar a los inversionistas con dos tuits —incluido uno en el que decía que el acuerdo de Twitter estaba "temporalmente en suspenso"—, no lo hizo con una declaración que realizó en un podcast y que no "tramó" intencionalmente para defraudar a los inversionistas.

El jurado concedió a los accionistas una indemnización de entre 3 y 8 dólares por acción y por día, lo que, según los abogados de los demandantes, asciende a unos 2,100 millones de dólares en acciones y otros 500 millones de dólares en opciones. La fortuna de Musk se estima actualmente en unos 814,000 millones de dólares, gran parte de la cual está atada a las acciones de Tesla.

"Es una victoria importante, no solo para los inversionistas de Twitter, sino para los mercados públicos", dijo Joseph Cotchett, abogado de los demandantes. "Creo que el veredicto del jurado envía un mensaje contundente de que, solo por ser una persona rica y poderosa, igual hay que obedecer la ley, y nadie está por encima de la ley".

El equipo legal de Musk hizo referencia a otros casos que Musk ganó y dijo que apelarán, llamando a la decisión un "contratiempo".

Incitados a vender

El fallo constituye una rara derrota judicial para Musk, a menudo apodado "Teflón Elon" por su capacidad para salir indemne de juicios que muchos creían que perdería.

PUBLICIDAD

Sus abogados recordaron este hecho a la AFP, y subrayaron que este mismo viernes un tribunal de Texas lo había exonerado en un proceso por difamación.

En 2023, un jurado del mismo tribunal federal de San Francisco había exonerado a Musk de acusaciones similares a las de los accionistas de Twitter, presentadas por accionistas de Tesla, después de que Musk hubiera tuiteado en 2018 que tenía los fondos para comprar el fabricante de automóviles.

El juicio sobre Twitter giró en gran medida en torno a las afirmaciones del magnate sobre la cantidad de cuentas falsas en la red social. Sostuvo que la plataforma tenía muchas más cuentas de spam y automatizadas que el 5% declarado en sus documentos regulatorios.

De esta manera, utilizó lo que presentaba como un engaño por parte de Twitter para justificar su intento de retirarse del acuerdo de compra.

Tras el primer mensaje publicado en la plataforma sobre este tema por Musk, en mayo de 2022, el precio de la acción cayó un 17% en dos sesiones, lo que llevó a algunos accionistas a vender.

"No puedo controlar si la gente vende sus acciones, pero a todos los que las conservaron les fue muy bien", dijo Musk.

Pero los demandantes, por su parte, alegaban que estas declaraciones formaban parte de un plan destinado a presionar al consejo de administración para obtener un precio inferior a su oferta inicial, en un momento en que el precio de la acción de Tesla caía y encarecía la financiación de la operación.

Argumentaron que, a medida que el precio de las acciones de Tesla bajaba y la compra de Twitter se volvía demasiado costosa para Musk, este publicó tuits que provocaron una caída en el precio de las acciones con la esperanza de poder renegociar el acuerdo a un precio más bajo o rescindirlo por completo.

PUBLICIDAD

Asegura que "Musk sabía lo que hacía"

Los tuits de Musk, argumentó el abogado de los demandantes, no fueron un "error inocente" ni un "tuit estúpido" que se le ocurrió de improviso, sino que fueron cuidadosamente calculados para hacer bajar el precio de las acciones de Twitter.

En los argumentos finales, Mark Molumphy, abogado de los demandantes, pidió al jurado que hiciera responsable a Musk y que indemnizara a los miles de inversionistas que perdieron dinero a causa de los tuits que Musk envió, incluido uno del 13 de mayo de 2022 en el que decía que el acuerdo estaba "en suspenso".

"Él sabía lo que estaba haciendo", dijo Molumphy.

Después de que Musk intentara desvincularse del acuerdo de compra, Twitter lo demandó en el estado de Delaware para obligarlo a cumplir el acuerdo.

Poco antes de la apertura de ese juicio, Musk dio marcha atrás y aceptó pagar el precio original, antes de rebautizar la plataforma como X.

Algunos accionistas vendieron así sus títulos con un descuento de más del 30% con respecto al precio finalmente pagado por Musk.

Primer hombre en superar el año pasado la barrera de los 500,000 millones de dólares de fortuna personal estimada, Musk posee un patrimonio valorado, a comienzos de marzo, en 839.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Está compuesto esencialmente por la suma del valor actual de sus acciones en Tesla y SpaceX.

Monte Mann, un abogado especializado en litigios mercantiles que no participó en el caso, afirmó que "el veredicto envía un mensaje claro: si tus palabras influyen en el mercado, debes asumir las consecuencias".