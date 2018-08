Dos insultos, un tuit: Trump agrede a LeBron James y al periodista de CNN Don Lemon

"Lebron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo ver a Lebron como alguien inteligente, algo ques no es fácil de hacer. Me gusta Mike!", tuiteó el mandatario, finalizando su mensaje con una aparente referencia a la retirada estrella del básquet, Michael Jordan.

"Lo que he visto en los últimos meses... es como que los deportes son usados para dividirnos, y eso es algo con lo que no me puedo identificar", dijo el jugador en concordancia con anteriores declaraciones que hizo el año pasado. "Y el deporte no es algo para dividir sino para unirnos".