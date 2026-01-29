Noticias ¿Quién era Sonya Massey, la mujer asesinada por exagente del sheriff en Illinois? Sonya Massey fue asesinada en su casa en Springfield, Illinois, a manos de Sean Grayson, un exagente del sheriff que atendió un llamado al 911 de la víctima. A 18 meses de aquella tragedia, el exuniformado fue condenado a 20 años de prisión.

Video En video: Momentos en que alguacil dispara fatalmente contra Sonya Massey

El 6 de julio de 2024, Sonya Massey fue asesinada en su casa en Springfield, Illinois, a manos de Sean Grayson, un exagente del sheriff que atendió un llamado al 911 de la víctima, quien había reportado la presencia de un intruso en su hogar.

A 18 meses de aquel ataque, en donde Massey recibió tres disparos en el rostro en su propio hogar, el exagente de 31 años fue sentenciado a 20 años de prisión por el delito de asesinato en segundo grado.

¿Pero quién era Sonya Massey?

Sonya Lynaye Wilburn-Massey era el nombre completo de esta madre de dos menores, de origen afroamericano que al momento de su homicidio tenía 36 años. Era residente de Springfield, Illinois, donde vivía al lado de su familia.

Nació el 12 de febrero de 1988 y era conocida por ser una madre dedicada y cariñosa para sus dos hijos. Su familia la describía como una persona familiar y amable.

Massey vivía en el vecindario de Cabbage Patch en Springfield, donde buscaba establecerse al lado de sus hijos. Según los testimonios de sus familiares, la mujer planeaba iniciar un negocio de fabricación de velas y pasar tiempo con sus seres queridos.

También era miembro de la Second Timothy Baptist Church, lo que estableció a la víctima con una fuerte conexión con la comunidad local y su fe.

En múltiples conferencias de prensa de sus familiares, Sonya era descrita como una mujer a la que “Nunca habían visto enojada ni molesta. Siempre estaba llena de amor. Amaba a sus hijos y a Dios”.

Durante el juicio también salió a la luz que Massey enfrentaba problemas de salud mental, los cuales estaban controlados. Según su familia, ella había buscado apoyo para paranoia y había estado en tratamiento antes de los hechos en donde perdió la vida a manos de Sean Grayson.

Los últimos minutos de Sonya Grayson

La noche del 6 de julio de 2024, Sonya Massey llamó al 911 desde su casa a eso de la 1:20 a. m. para reportar un posible intruso fuera de su vivienda.

Lo que comenzó como una solicitud de asistencia terminó en tragedia cuando el entonces agente del Sheriff, Sean Grayson, argumentó que la mujer presuntamente lo había amenazado con rociarle agua hirviendo que tenía en la estufa.

In this image taken from body camera video released by Illinois State Police, Sonya Massey, left, talks with former Sangamon County Sheriff's Deputy Sean Grayson outside her home in Springfield, Ill., July 6, 2024.

Sin embargo, las cámaras corporales de los agentes mostraron que la mujer salió a recibir a los agentes, se dirigió a la cocina donde contaba con una olla de agua hirviendo y se puede escuchar al agente pidiendo que alejara ese objeto de él.

“Te reprendo en el nombre de Dios”, dijo Sonya, mientras que Grayson le responde “Será mejor que no lo hagas o juro por Dios que te pego un tiro en la p… cara”.

Sin embargo, al minuto siguiente el agente había disparado hacia el rostro de Sonya en al menos tres ocasiones, quitándole la vida en ese momento. El agente le disparó fatalmente dentro de su propia casa, pese a que Massey estaba desarmada.

Su historia puso de manifiesto cuestiones de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza en Estados Unidos.

