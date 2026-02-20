Ice La historia de Anita, la bebé de 17 meses que quedó sola en autopista de Alabama tras el arresto de su padre por ICE Tras la detención de un padre en Alabama, la pequeña de 17 meses fue abandonada en una autopista. La comunidad rescató a la niña abandonada y logró regresarla con su familia; sin embargo, su padre será deportado a Guatemala.

Video Mujer rescata a bebé que quedó abandonada en la autopista tras la detención de su padre por ICE

Con apenas 17 meses de vida, la pequeña Anita ya enfrentó una experiencia que ningún niño debería vivir: fue separada de su padre durante una redada de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) en Alabama, mientras ella quedó sola en medio de una autopista.

Todo ocurrió durante un operativo migratorio. El padre de la niña, Diego Sebastián Gómez, fue arrestado mientras regresaba de hacer un pago. En cuestión de minutos, la bebé quedó en una zona altamente transitada, sin su familia cerca y rodeada de desconocidos, quienes se mostraron conmovidos por la escena y dispuestos a ayudar.

Susan Trejo fue quien la encontró. En declaraciones para N+ Univision, la mujer describió que la vio bañada en sudor y llorando sin consuelo. “Se me destrozó el corazón”, recordó.

Sin pensarlo dos veces, la cargó y la llevó a su automóvil para ponerla a salvo. Allí mismo le dio un biberón que tenía a la mano, tratando de tranquilizarla.

Susan supo de la situación gracias a otra persona que la alertó. Cuando llegó y vio a la niña sola, entendió la gravedad del momento. “Lo triste es que si yo no hubiera llegado, la niña hubiera caído en el sistema”, dijo, refiriéndose a la posibilidad de que la menor quedara bajo custodia estatal.

La pequeña Anita necesitaba un cambio urgente de pañal, tenía hambre y estaba visiblemente asustada, pero nadie sabía quién era su madre ni cómo localizarla.

La comunidad quiso ayudar. Andrea Galicia, quien también es madre, ofreció su ayuda: “El instinto de madre fue lo que me llevó a llamar y ver qué podíamos hacer por esta niña”, explicó.

Varias personas se organizaron para difundir información y tratar de ubicar a la familia, y horas más tarde, lograron localizar a la madre.

Sin embargo, la mujer tenía miedo de ir por su hija por temor a ser detenida también por agentes de ICE y ser deportada a su natal Guatemala. Con el apoyo de vecinos, la bebé fue llevada de regreso a casa por una pareja que también se ofreció a ayudar.

Anita finalmente pudo reunirse con su madre. La familia ha asegurado que la notan diferente, asustada y que extraña a su padre, quien será deportado a Guatemala tras su detención.

Redadas de ICE y separación de familias hispanas

Las redadas realizadas por ICE han sido motivo de debate durante los últimos meses en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que, en algunos casos, estos operativos han provocado la separación de padres e hijos.

Durante la administración del expresidente Donald Trump, la política de “tolerancia cero” derivó en miles de separaciones familiares en la frontera, por lo que activistas han advertido que las detenciones en el interior del país siguen afectando a familias migrantes, especialmente de origen hispano.

