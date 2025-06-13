Qué se sabe de los inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark en medio de protestas

Video Así fue el arresto del alcalde de Newark: protestaba frente a un centro de detención de migrantes

Cuatro inmigrantes detenidos escaparon de un centro federal de detención migratoria operado por una compañía privada en la ciudad de Newark, Nueva Jersey, en medio de reportes de disturbios en el lugar por presuntas condiciones deplorables de detención, según indicaron un senador federal y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según un comunicado de DHS, las autoridades movilizaron a más agentes del orden público para encontrar a los detenidos desaparecidos de Delaney Hall.

El alcalde de Newark citó informes de un posible levantamiento y fuga después de que estallaran disturbios en las instalaciones el jueves por la noche, cuando los manifestantes que se encontraban afuera del centro se agarraron de los brazos y empujaron las barricadas al paso de vehículos. Aún no se sabe con certeza qué sucedió allí.

GEO Group, la empresa propietaria y operadora de las instalaciones para el gobierno federal, declaró en un comunicado que no hay disturbios generalizados en el centro.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inauguró Delaney Hall en mayo de este año, un centro de 1,000 camas en virtud de un contrato de 15 años por $1,000 millones, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

¿Cómo escaparon los inmigrantes del centro migratorio Delaney Hall

de Newark

?

Los detenidos lograron atravesar un muro interior que conducía a uno exterior y, desde allí escaparon a un estacionamiento, según el senador Andy Kim, demócrata por Nueva Jersey, que habló el viernes frente al centro de detención de Delaney Hall.

¿Quiénes son los fugados del centro migratorio Delaney Hall de Newark?

El DHS identificó a los fugitivos como dos colombianos, Andrés Pinda Mogollón y Joan Sebastián Castañeda Lozada, arrestados por robo y otros cargos, y dos hondureños, Franklin Norberto Bautista Reyes y Joel Enrique Sandoval López, arrestados por agresión con agravantes y otros cargos.

Una búsqueda en los registros judiciales no reveló información sobre sus abogados.

¿Qué se sabe de las protestas

centro migratorio Delaney Hall de Newark?

Fotos y videos del exterior del centro el jueves mostraron a manifestantes empujando las puertas, en medio de rumores de que los detenidos estaban molestos por retrasos en sus comidas.

Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, dijo que algunos oficiales rociaron con gas pimienta, derribaron y arrastraron a los manifestantes fuera del centro. Añadió que algunos manifestantes sufrieron heridas leves, pero nadie fue alcanzado por los vehículos.

Mustafa Cetin, abogado de un cliente que lleva detenido en Delaney Hall aproximadamente dos semanas, declaró a The Associated Press que la situación se tornó violenta el jueves por la tarde después de que las comidas de los detenidos llegaron con horas de retraso.

"Aparentemente, los guardias perdieron el control", dijo Cetin. "Y empezaron a causar disturbios. Regresaron al tercer piso, donde se encuentra mi cliente. Básicamente, bloquearon las cámaras de seguridad, y algunos de ellos entraron en una unidad de alojamiento con una pared muy delgada y poco profunda, y la derribaron".

Kim dijo haber escuchado sobre problemas relacionados con la comida y mal olor en el agua.

Añadió que parece que pronto habrá "movimientos importantes" de detenidos fuera de las instalaciones. Dijo que buscaba "confirmación completa" al respecto.

Con información de The Associated Press.

