Capturan a dos de los cuatro inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark

Video Así fue el arresto del alcalde de Newark: protestaba frente a un centro de detención de migrantes

Las autoridades detuvieron a dos de los cuatro fugitivos que escaparon de un centro de detención migratoria en Nueva Jersey el viernes, según informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con la información provista por la oficina local del FBI en Newark, Joel Enrique Sandoval López y Joan Sebastián Castañeda Lozada, se encuentran bajo custodia desde el domingo.

Las autoridades, sin embargo, no dijeron donde fueron capturados ni proporcionaron detalles de su aprehensión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había descrito a los cuatro fugitivos como "amenazas para la seguridad pública".

PUBLICIDAD

Según el DHS, Sandoval López, originario de Honduras y quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2019 cuando era menor de edad, fue arrestado el 3 de octubre en la policía de Passaic, Nueva Jersey, por posesión ilegal de un arma de fuego y, nuevamente, el 15 de febrero bajo cargos de agresión con agravantes.

Por su parte, Castañeda Lozada, de origen colombiano, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022, fue arrestado el 15 de mayo en Hammonton, Nueva Jersey, bajo sospecha de robo, hurto y conspiración para cometer robo, informó el DHS.

El senador demócrata por Nueva Jersey, Andy Kim, dijo a los medios el viernes que los cuatro fugitivos habían escapado del centro de atención privado, subcontratado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de atravesar "una pared de yeso con un interior de malla", durante un "levantamiento" en el lugar.

Kim dijo, además, que había sido informado sobre la fuga por los administradores del centro y funcionarios del ICE.

Posteriormente, el DHS emitió un comunicado posterior en el que afirmaba: "contrariamente a lo informado hasta el momento, no ha habido disturbios generalizados en el Centro de Detención Delaney Hall".

¿Quiénes son los otros dos fugitivos?

Franklin Norberto Bautista Reyes y Andrés Pineda Mogollón, quienes también escaparon el viernes del Centro de Detención Delaney Hall en la ciudad de Newark, continúan prófugos de acuerdo con las autoridades.

Bautista-Reyes, originario de Honduras y que presuntamente ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2021, fue arrestado por funcionarios del Departamento de Policía del Municipio de Wayne, Nueva Jersey, el 3 de mayo de por cargos de agresión con agravantes, intento de causar lesiones corporales, amenazas terroristas y posesión de un arma con fines ilícitos, según el DHS.

PUBLICIDAD

Pineda Mogollón, de origen colombiano y quien se encuentra sin documentación en el país tras exceder la estadía permitida por su visa de turista tras su entrada en 2023, fue arrestado el 25 de abril por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York por hurto menor, informó el DHS. Tras ser liberado una primera vez, Pineda Mogollón fue arrestado nuevamente el 21 de mayo por el Departamento de Policía de Union, Nueva Jersey, bajo sospecha de robo residencial, conspiración para cometer robo residencial y posesión de herramientas de robo, dijo el DHS.

Mira también: