Detenido

¿Por qué detuvieron a Gervonta Davis? Boxeador excampeón mundial fue arrestado por tres delitos

Su expareja lo denunció; el boxeador ha sido campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Arrestan a boxeador profesional, acusado de golpear a su novia en Miami

El boxeador Gervonta Davis, excampeón mundial, fue arrestado por varios señalamientos; en N+ Univision te informamos de qué delitos lo acusan.

Más sobre Detenido

Director del FBI se reúne con Omar García Harfuch y regresa de México con dos detenidos prioritarios
3 mins

Director del FBI se reúne con Omar García Harfuch y regresa de México con dos detenidos prioritarios

Estados Unidos
¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado
1 mins

¿De qué acusan a Ryan Wedding? FBI ofrecía esta recompensa por exolímpico arrestado

Estados Unidos
El caso de los seis niños, incluido un bebé, que hallaron encerrados en una bodega de Milwaukee
2 mins

El caso de los seis niños, incluido un bebé, que hallaron encerrados en una bodega de Milwaukee

Estados Unidos
Capturan a dos de los cuatro inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark
3 mins

Capturan a dos de los cuatro inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark

Estados Unidos
Qué se sabe de los inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark en medio de protestas
3 mins

Qué se sabe de los inmigrantes que escaparon de un centro de detención de ICE en Newark en medio de protestas

Estados Unidos
Detienen a exjefe de policía que fingió su muerte en un río para evadir cargos criminales
3 mins

Detienen a exjefe de policía que fingió su muerte en un río para evadir cargos criminales

Estados Unidos

La detención se dio el pasado miércoles 28 de enero de 2026, luego de que su expareja lo denunció por violencia física, daño moral y secuestro.

PUBLICIDAD


En breve más información.

FBPT

Relacionados:
DetenidoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX