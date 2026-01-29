¿Por qué detuvieron a Gervonta Davis? Boxeador excampeón mundial fue arrestado por tres delitos
Su expareja lo denunció; el boxeador ha sido campeón mundial de peso superpluma, ligero y superligero
Video Arrestan a boxeador profesional, acusado de golpear a su novia en Miami
El boxeador Gervonta Davis, excampeón mundial, fue arrestado por varios señalamientos; en N+ Univision te informamos de qué delitos lo acusan.
La detención se dio el pasado miércoles 28 de enero de 2026, luego de que su expareja lo denunció por violencia física, daño moral y secuestro.
En breve más información.
